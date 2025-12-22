Ibiza formará parte del nuevo Circuito Balear de Baloncesto 3x3

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) ha puesto en marcha el nuevo Circuito Balear 3x3, una competición oficial que constará de tres paradas y contará con tres categorías —sénior, U22 y Masters (+40)—, tanto en femenino como en masculino. La primera cita está prevista para los días 28 de febrero y 1 de marzo en Mallorca, mientras que la última se disputará del 5 al 7 de junio en Ibiza, pasando por Menorca (1 y 2 de mayo).

El objetivo de esta nueva propuesta es consolidar la modalidad 3x3 en las islas y ofrecer a clubes y jugadores una competición oficial compatible con la temporada tradicional de cinco contra cinco. El circuito estará organizado por la FBIB y abierto a equipos de todos los clubes de Baleares, con paradas independientes a lo largo de la temporada.

La competición se estructurará en torneos independientes, disputados en una sola jornada, con fase de grupos y eliminatorias finales. Cada equipo podrá inscribirse en las paradas que le interesen, sin obligación de participar en todas. Si alguna categoría no alcanza el número mínimo de inscritos, la organización podrá unificar categorías para garantizar el desarrollo del torneo.

Cada equipo deberá inscribir un mínimo de tres jugadores y un máximo de ocho durante toda la temporada, pudiendo seleccionar entre tres y cuatro para competir en cada parada. Además, un jugador no podrá disputar el circuito con más de un equipo. Los partidos estarán dirigidos por árbitros y oficiales de mesa de la FBIB y se disputarán en pistas y con material proporcionado por la Federación. Los equipos deberán acudir con dos equipaciones de distinto color para evitar coincidencias con rivales.

La participación puntuará para el ranking oficial FIBA 3x3 y, además, la FBIB elaborará un ranking balear individual. Al final de la temporada se realizará un reconocimiento a los jugadores y jugadoras mejor clasificados en cada categoría. En los próximos días, la FBIB ampliará la información con el calendario de inscripciones, el procedimiento detallado y la información práctica de cada parada.