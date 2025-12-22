Formentera estrena la 4x10K por equipos

Formentera amplía su calendario deportivo con la FORMENTERA 4x10K por equipos, una nueva cita de fondo que se celebrará el próximo 9 de mayo de 2026 y tendrá salida y meta en la Savina.

La competición, organizada por Unisport Consulting y el Consell Insular de Formentera, apuesta por la cooperaciónen lugar del rendimiento individual y estrará diseñada para equipos de cuatro personas. Cada grupo completará un recorrido de 10 kilómetros por integrante, que partirá a las 18 horas hasta que el último cierre la carrera sobre las 19.45 horas, con un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos. La clasificación final se obtendrá con la suma de los tiempos individuales de los cuatro corredores de cada equipo con el objetivo de premiar la regularidad y la estrategia de grupo.

Cinco categorías

La FORMENTERA 4x10K contará con cinco categorías: femenina, masculina, mixta, familia (con vínculo familiar o de pareja) y empresa (integrantes de la misma compañía). Además, habrá cuatro franjas por edad según la suma total del equipo: menos de 100 años, 101-150, 151-200 y más de 200. La edad mínima para competir será de 16 años (con autorización para menores de 18). Las inscripciones tienen un coste de 80 euros por equipo más cuatro de gastos de gestión, a través de la web indicada por la organización.

El trazado combinará tramos urbanos e interurbanos (75% asfalto y 25% camino consolidado) y discurrirá desde la Savina hacia Sant Francesc por la PM-820, pasando por la avenida Vuit d’Agost y varios caminos tradicionales, bordeando el estany des Peix antes de regresar a meta. La organización ofrecerá avituallamiento en carrera con agua y fruta, y también a la llegada.

La organización también ha informado que quienes se inscriban en la edición de 2026 obtendrán acceso directo a la Mitja Marató de Formentera 2027, con plaza automática para cada miembro del equipo al confirmar su participación.