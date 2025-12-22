El Club Gimnàstic Eivissa arrasa en el Campeonato Balear Autonómico

El Club Gimnàstic Eivissa firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato Balear Autonómico celebrado el pasado 13 de diciembre en el Centro de Tecnificación Deportiva Príncipes de España en Palma. La expedición ibicenca regresó con un balance perfecto: todas sus gimnastas lograron subir al podio y sumaron un total de 16 medallas, confirmando el gran momento de la gimnasia artística en la isla.

En la categoría Autonómico C Sénior, Marta Giménez se proclamó campeona en salto, sumó el bronce en suelo y finalizó cuarta en barra, consolidando un campeonato muy completo. En infantil, Elena Torres subió al tercer puesto en suelo, y Laia Piqueras volvió a destacar con una actuación redonda: oro en salto, oro en barra y plata en suelo.

Valeria Sánchez, doble oro

El buen rendimiento continuó en alevín, donde el club acumuló resultados de primer nivel. Valeria Sánchez brilló con un doble oro en salto y barra; Josefina Spina Vlek finalizó tercera en barra y cuarta en asimétricas; Rita Orvay consiguió dos platas, en suelo y asimétricas, y Uma Marban añadió plata en barra y bronce en salto.

En benjamín, Sandra Miró fue una de las grandes protagonistas al proclamarse campeona en barra y sumar además la medalla de plata en suelo. Inés Juan se colgó el bronce en asimétricas y rozó el podio con una meritoria cuarta plaza en barra.

En total, el Club Gimnàstic Eivissa cerró la cita con 16 medallas, un botín que el club atribuye al alto nivel competitivo, la constancia y la implicación de las deportistas. Desde la entidad destacaron el papel fundamental de las familias, tanto en el día a día como en el acompañamiento durante el desplazamiento y la competición en una jornada en Palma que refuerza el excelente presente y futuro de la gimnasia artística de Ibiza.