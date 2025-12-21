La SD Ibiza no logra mantener el muro de Sant Rafel

La SD Ibiza se despide del año con un empate a uno ante el Atlètic Lleida en el Municipal de Sant Rafel. Edu Frías llevaba más de 400 minutos sin encajar un solo gol como local hasta que Camara logró la igualada a falta de siete minutos para el final. Aunque la racha en Sant Rafel se rompió, el equipo rojillo permanece en la zona media de la tabla con 22 puntos y pone fin a un año que ha sido de madurez y crecimiento.

Antes de que comenzara el choque se guardó un minuto de silencio por las figuras de Toni 'Tieta' y Mané García, que han sido fundamentales en el crecimiento de Sa Deportiva y muy queridos por toda la isla.

Una vez que comenzó a rodar el balón, el encuentro vislumbró una gran intensidad por parte de ambos equipos, y en el minuto 3 ya se pudo ver una tarjeta amarilla para el conjunto catalán. Y es que los ilerdenses entraron con unas marchas más sobre el césped de Sant Rafel, lo que también provocó que Nicolás Magno se tuviera que retirar lesionado a los diez minutos de juego. Los hombres de Gabriel García buscaban la velocidad de Sule y Camara a la espalda de Bourdal y Diego Jiménez, pero Carlos Gilbert fue el primero en avisar para los ibicencos, tras una transición rápida que terminó en un disparo ajustado al palo izquierdo y que repelió Pau Torres.

La réplica no tardó en llegar y Bilal envió un zurdazo raso desviado a la izquierda del arco de Frías, después de una gran jugada individual dentro del área. No había un dominador claro y las llegadas se sucedían por parte de ambas escuadras. Bilal volvió a acercase al área de Frías con un disparo blando y se consolidó como el jugador más peligroso del encuentro. Un minuto después, Camara estuvo a punto de embocar a la red un balón que rechazó la zaga rojilla en el área pequeña.

Eran los minutos de mayor dominio visitante, y los de Casañ buscaban un orden y tranquilidad en el centro del campo que no llegaba. Marcos reclamó un posible penalti de Dauda Koné tras un empujó en el área que el colegiado denegó. Lo que no denegó fueron las dos tarjetas amarillas que sacó al conjunto rojillo, tras una entrada fuerte de Pepe Bernal y un agarrón de Fernando Andrada en la banda.

Pocas ocasiones en ambos lados

Los últimos quince minutos del primer periodo se convirtieron en una batalla en el medio campo que se tradujo en pérdidas constantes y falta de fluidez en el juego por parte de ibicencos e ilerdenses. El único que conseguía dinamizar el juego organizativo de la SD Ibiza era un Marcos que bajaba constantemente a recibir balones para reordenar la posesión del equipo. Sin embargo, no hubo tiempo para más y terminó una primera parte muy liviana en ocasiones.

Tras la reanudación, las imprecisiones volvieron a hacer acto de presencia en un partido que prolongaba su dinámica del 'viejo fútbol'. Sin embargo, Camara apareció para dejar solo a un Boris Garros que anotó de tiro cruzado un gol que sería anulado por fuera de juego. Los rojillos no se amilanaron por el susto, y Montalbán envío unos centímetros arriba de la portería un disparo potente que inquietó a los ilerdenses y que reanimó a los de Casañ.

Y es que dos minutos después, Marco y Carlos Gilbert remataron sendos disparos dentro del área que fueron repelidos por la zaga catalana, cada vez más aculada en su propia área ante la urgencia de sumar de los rojillos. Además, pasada la media hora de partido, Casañ quiso mover ficha introduciendo a Álex Sánchez y Busi en el césped para meter más talento y fuerza en la delantera. Las llegadas no paraban de sucederse sobre el área del Atlètic Lleida hasta que llegó el premio. Un desborde de Gilbert en la zona derecha del área provocó un penalti que el árbitro decretó y que Marcos sería el encargado de lanzar.

Gol y empate

El segundo capitán ejecutó la pena máxima a la perfección y volvió a establecer el 1-0 que tantas alegrías ha dado al Municipal de Sant Rafel esta temporada. El chip ya había cambiado y la intensidad de los ibicencos durante el primer cuarto de hora de la segunda parte dio sus frutos. El objetivo ahora se impregnó en las cabezas de los jugadores rojillos: mantener el resultado, aguantar las acometidas de Camara, Bilal y Joan López, y esperar el momento de sentenciar mediante las piernas frescas que se habían introducido en el campo.

Antonio Moreno salió al césped por un Marcos que, una vez, fue decisivo en un partido de la SD. Pese a los intentos de llegar al área ibicenca, Edu Frías se mantenía firme bajo los palos y detenía cualquier balón que se le aproximara por tierra o aire. La mala noticia para los rojillos llegó en el minuto 83, momento en el que Camara arrancó por la banda izquierda, entró en el área y definió con un tiro cruzado al que nada pudo hacer Frías, que cerró su racha de 442 minutos sin encajar en el Municipal.

Choques, disputas y alguna que otra amarilla protagonizaron los últimos minutos de un partido en el que no ocurría nada en ambas áreas. En el tiempo de descuento, tanto Mario Riquelme como Lorenzo Busi tuvieron la oportunidad de marcar el gol decisivo, pero Pau Torres se mantuvo atento para atrapar el esférico. La tensión sobre el césped que se sentía por parte de ambos equipos no se tradujo en más ocasiones de gol, y el encuentro terminó con tablas.

La SD Ibiza despide un año lleno de experiencias nuevas y en la que su asentamiento en la categoría le está permitiendo crecer futbolísticamente y mirar de tú a tú a cualquier rival que se pone enfrente, sobre todo cuando se trata del Municipal de Sant Rafel. El año que viene habrá más SD Ibiza y alegrías para rato.