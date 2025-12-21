Daniel Planells y Marina Súria se imponen en la Cursa de Sa Salsa 2025

La decimoctava edición de la Cursa de sa Salsa, celebrada durante la mañana de este domingo en Sant Josep, coronó como vencedores absolutos al ibicenco Daniel Planells (Club Atletisme Santa Eulària), con un tiempo de 19:28, y a la catalana Marina Súria, que detuvo el crono en 22:19. Ambos atletas lograron su primera victoria en esta tradicional prueba navideña, disputada sobre un circuito de 5,7 kilómetros, con salida y llegada en el Camp Municipal de Sant Josep.

La victoria de Planells fue clara y contundente. El joven corredor abrió una notable ventaja respecto a sus más inmediatos perseguidores, Antonio Tugores, segundo clasificado con 20:23, y Abraham Bringue, que completó el podio con un registro de 23:32. Mucho más ajustada resultó la competición femenina, donde Marina Súria tuvo que emplearse a fondo para imponerse a Nuria Tauler (22:36) y Noelia Pérez (23:40), segunda y tercera respectivamente, en un emocionante final.

En categoría sub-10, Gael del Palacio se impuso con un tiempo de 1:55, mientras que Miryam Beamud logró el primer puesto en la modalidad femenina con 2:03. Eric Hernández venció en sub-14 registrando una marca de 4:31 y Mar Torres hizo lo mismo del lado femenino con 5:13. María Bonet, por su parte, ganó la sub-16 parando el crono en 7:12 y José Antonio Bonet hizo lo propio con un tiempo de 7:17.

La prueba, marcada por su ambiente festivo y navideño, contó con la participación de y 347 finishers en la carrera absoluta, además de un centenar de jóvenes atletas en las categorías inferiores, rozando el medio millar de competidores totales.. Las próximas citas atléticas en el municipio de Sant Josep serán la 5K Ibiza–Platja d’en Bossa, prevista para el 11 de enero, y la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa, que se disputará el 15 de febrero.