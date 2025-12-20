Triunfo de carácter para el Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa puso el broche a 2025 con una trabajada y valiosa victoria este sábado ante el Trops Málaga, que llegó a la isla en antepenúltima posición con ocho puntos y con solo dos triunfos en sus últimos diez encuentros, pero que puso las cosas muy complicadas al conjunto local.

Fue un partido sufrido, intenso y de mucha cabeza por parte de los locales, que supieron resistir hasta el final ante un conjunto malacitano combativo y que se mantuvo con opciones gracias a las enormes actuaciones de su portero, Pol Amores, y de Jacob, autor de nueve tantos. Por parte local destacó Nacho Pérez, que cuajó una actuación sobresaliente, y la actuación coral del equipo, con siete jugadores anotando tres o más goles.

El cuadro visitante saltó valiente al parquet y consiguió contener el empuje ibicenco en los primeros compases gracias a una defensa sobresaliente, lo que llevó a que en el minuto diez el marcador reflejara un escueto 3-3. Además, el Trops encontró respaldo constante bajo palos con un inspiradísimo Pol Amores, que fue, junto a su homólogo Nacho Pérez, uno de los grandes nombres del encuentro.

Conscientes de que la tarde exigía carácter, concentración y mucho oficio, los de Geno Tilves apretaron los dientes y supieron mantenerse firmes cuando menos fluía el ataque. Aunque fueron a remolque durante buena parte del primer acto, aguardaron su momento y aprovecharon el atasco ofensivo del Málaga para voltear el marcador (10-8, min. 22). El tramo final de la primera mitad fue frenético, con intercambio de golpes constante, pero sin que ninguno de los dos equipos lograra romper el duelo. El descanso llegó con ventaja pitiusa por 12-10.

La segunda parte siguió el mismo guion de incertidumbre. El Trops Málaga entró de nuevo muy fuerte, con una defensa casi infranqueable que dejó cinco minutos sin anotar al Trasmapi y le permitió darle la vuelta al marcador. Sin embargo, los ibicencos reaccionaron con temple, supieron templar nervios y el choque entró en un vaivén continuo, con alternancias en el luminoso y sin un dominador claro. Cada ataque era oro, cada defensa un pequeño triunfo, en un partido que se convirtió en una auténtica batalla táctica.

El Trasmapi intentó romper el encuentro, pero cada intento era respondido con determinación por un Málaga que nunca bajó los brazos y que ejecutó su plan con enorme seriedad. Aun así, los ibicencos lograron su máxima ventaja en el minuto 48 (23-20), en pleno recital de ambas porterías. Pol Amores sostuvo a los andaluces, pero Nacho Pérez levantó a la grada con tres intervenciones decisivas que permitieron estirar la renta hasta los cuatro goles (25-21) a falta de ocho minutos, obligando al tiempo muerto de Francisco José Lucena.

Cuando parecía que el partido estaba encarrilado, el Trasmapi se complicó la vida y permitió que el Trops se acercara a solo un tanto. Pero en el momento clave apareció la jerarquía. Dani Bernárdez y, de nuevo, un colosal Nacho Pérez se vistieron de Reyes Magos para sellar una victoria sufrida, pero merecida por 28-25 que permite al Trasmapi HC Eivissa alejarse de la zona peligrosa y mirar al 2026 con ambición, ilusión… y el play-off de ascenso en el horizonte.