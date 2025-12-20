La SD Ibiza quiere prolongar su idilio en Sant Rafel

Objetivo play-offs. Aunque parecía una quimera a principio de temporada, la SD Ibiza tendrá la posibilidad de entrar en puestos de promoción si gana al Atlètic Lleida este domingo a las 12 horas en el Municipal de Sant Rafel y le acompañan otros resultados. El partido, correspondiente a la Jornada 16 del Grupo 3 de Segunda RFEF, es una prueba más para reafirmar el excelente estado de gracia que está atravesando Sa Deportiva.

Cinco victorias en los últimos siete encuentros -cuatro de ellas como local- han conducido a los de Raúl Casañ a una posición privilegiada: octavos, a tan solo tres puntos de play-offs. El triunfo sobre la bocina del otro día ante el Barbastro (1-2) ha aumentado la moral de una plantilla que ya no se hace fuerte solo cuando le arropan los suyos, sino también cuando toca competir más allá de los confines de la isla.

Y es que el Municipal Sant Rafel se ha convertido en uno de los mayores fortines de toda la categoría: cuatro victorias y un empate en un campo donde ninguna escuadra ha sido capaz de perforar la portería rojilla en los últimos cuatro enfrentamientos. El unocerismo perpetuo de los ibicencos se refleja en una cifra demoledora: más de 360 minutos sin recibir ni un solo tanto en el Municipal. Sin duda, es un dato que refrenda la solidez defensiva de una zaga liderada por hombres como Diego Jiménez, Tomás Bourdal, y de un Edu Frías que tiene el cerrojo echado al arco desde hace más de mes y medio.

El partido, además, cuenta con el aliciente del bajo estado forma en el que llega el rival, el Atlètic Lleida, que no conoce la victoria desde el pasado 15 de noviembre ante el Andratx y que aún no ha conseguido vencer fuera de su feudo desde comenzó la campaña. Asimismo, los catalanes solo han logrado anotar cuatro tantos en el cómputo total de sus salidas.

La SD Ibiza tratará de conseguir su quinto triunfo seguido en el Municipal Sant Rafel y despedir el año con una alegría para la afición rojilla, que con cada partido se ilusiona más en una temporada donde hay licencia para soñar.