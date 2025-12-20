El San Pablo-Eivissa se queda a las puertas del milagro

El San Pablo-Eivissa estuvo a punto de obrar el milagro durante el mediodía de este sábado tras caer por 4-3 ante el CD Segosala, después de ir perdiendo por cuatro goles al inicio de la segunda mitad. Las ibicencas fueron duramente castigadas en la primera parte por un conjunto segoviano que gozó de gran efectividad y que terminó pidiendo la hora.

El encuentro comenzó con posesiones en ambos lados de la pista y respeto entre las dos escuadras, que no terminaban de rematar las jugadas. Las ibicencas partieron de inicio con Haruna, Fati, Lucía, Larissa y una Paola que no tuvo gran trabajo durante los primeros minutos. Lucía tuvo en sus botas el primero en un despiste de las segovianas dentro del área tras un pase de Fati y que no pudo rematar. La pareja turquesa volvió a protagonizar una ocasión aún más clara, después de que la uruguaya empezara su show particular regateando a dos rivales y cediera el balón para una Lucía que volvió a estar desacertada.

Las segovianas no permitieron que las ibicencas continuaran avanzando metros y Paula Valderrábano se encargó de poner a prueba a su tocaya Paola con un libre directo desde la parte derecha que repelió bien la arquera. Poco más avisarían las locales. Las castellanoleonesas demostraron por qué son las actuales segundas de la competición y no perdonarían dos veces para establecer el 1-0, obra de Alba García, que ajustó un fuerte disparo desde cerca del centro del campo al que nada pudo hacer Paola.

Sentencia local

El tanto local reactivó a las segovianas, que empezaban a dominar un encuentro que hasta el momento estaba muy igualado e incluso controlado por las ibicencas, que por medio de Fati volvió a intentarlo con un remate raso que se marchó a la izquierda de la portería. Las locales mantenían una férrea defensa que suponía una auténtica odisea derribar, motivo por el que el San Pablo no conseguía generar ocasiones claras con el esférico.

La experiencia es un grado, desde luego, y el Segosala volvió a reflejarlo sobre la pista. Una buena jugada entre Alba y Claudia Garrido terminó en una definición perfecta de la segunda para colocar el segundo tanto en el minuto 18. Dos llegadas claras, dos goles. Efectividad a prueba de balas. El último tramo de la primera mitad fue una pesadilla para las ptiusas, que vieron como Eva Jiménez anotó el tercero dos minutos después a pase de Alejandra Llorente por la derecha, justo antes del final del primer periodo.

La segunda mitad no pudo comenzar peor para las de ca n´Escandell, que recibieron el cuarto por medio de Alba García, y la sentencia a un partido que no atisbaba reacción alguna por parte de las jugadoras de Sergio Oruj. Lucía pudo acortar distancias con un remate de cabeza se marchó ligeramente desviado tras un balón largo de Fati, un minuto antes de que la uruguaya enviara una volea a escasos centímetros del arco local.

Reacción de las ibicencas

Otro disparo de la '10' fue desviado por Sofía Sastre, que se mantuvo firme durante todo el partido bajo los palos. Sin embargo, no pudo evitar el primero de las ibicencas, obra de Larissa tras una parada previa de Sastre. Pese al abultado resultado, Fati y Lucía tuvieron la oportunidad de asustar a las segovianas con un segundo tanto que aún no llegaba. Pero terminaría llegando. Fati Villar volvió a sumar otro partido anotando tras un disparo letal desde la derecha a falta de tres minutos que no sirvió para mucho, pero que acrecenta su casillero personal como máxima artillera de la categoría con 22 tantos (4-2).

Las segovianas, aculadas en su propio campo, vieron como Larissa volvió a acortar distancias en el 38 tras un pase magistral de Fati (4-3). Ya solo faltaba un gol para lograr la hazaña, que todavía era posible tras una salvadora Tati que sacó un mano a mano providencial. Sin embargo, la reacción ibicenca tardó demasiado en llegar y no hubo tiempo para una heroica remontada que, de haberse producido antes, tal vez se habría hablado de otro resultado en el electrónico. Con esta derrota, el San Pablo-Eivissa se mantiene con 20 puntos, a la espera de que lo hagan los equipos que tiene por debajo.