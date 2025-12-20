Pleno de derrotas para los equipos pitiusos en Tercera RFEF

Jornada negra. Esas dos palabras podrían definir lo que ha ocurrido este sábado en la decimoquinta fecha del grupo 11 de Tercera RFEF. SD Portmany, Inter Ibiza y SD Formentera cayeron en sus respectivos partidos, mientras que la Peña Deportiva no pudo desplazarse hasta Palma para jugar su choque ante el Son Cladera a causa de un problema técnico en el avión.

El Inter Ibiza regresaba a Can Cantó con la esperanza de reencontrarse con la victoria, tras dos semanas sin hacerlo, ante un Cardassar que no ganaba fuera de su feudo desde el mes de octubre. Y es que las estadísticas, estadísticas son, ya que los primeros en adelantarse en el marcador fueron los mallorquines por medio de Alejandro García, que materializó el 0-1 a los 41 minutos de juego.

Tras la salida de los vestuarios, los interistas no lograron reponerse del gol y se quedaron a cero hasta el pitido final, no sin antes ver como Sebastià Sastre enmarcaba el gol de la sentencia a falta de veinte minutos para el final del encuentro. Esta derrota perpetúa la racha negativa de los ibicencos, que no ganan desde el pasado 26 de noviembre y permanecen con 17 puntos.

Caída en Santanyí

No fue tampoco un buen fin de semana para la SD Portmany, que visitaba Santanyí tras imponerse por la mínima la pasada jornada ante el Son Cladera, y buscaba un nuevo triunfo fuera de Sant Antoni. Pese a que el choque llegó a la segunda parte con tablas a cero, no fue hasta el minuto 65 cuando Diego López hizo el 1-0 y complicó la situación para los de Lolo Paniza.

Aunque aún había tiempo para que se materializase la reacción de los sanantonienses, lo que terminaría llegando sería el segundo y definitivo tanto del Santanyí, que por medio de Marc Esteve estableció el 2-0 en el electrónico. Pese a la derrota, los 'portmanyins' aún se mantienen alejados de posiciones de descenso, y buscarán reencontrarse con el triunfo ante el Collerense el año que viene.

Una expulsión determinante

La SD Formentera recibía a un Manacor que se erigía como el líder absoluto de la categoría y con solo una derrota a sus espaldas. Los de Maikel Romero buscaban su segunda victoria seguida tras el triunfo cosechado ante el Mercadal y despedir el año con buenas sensaciones ganando al primero de la tabla.

Sin embargo, poco duraría la esperanza formenterense, ya que Nico Rubio enmudeció el Camp de Futbol con un tanto de penalti a los 14 minutos de juego tras la expulsión de Cristian Abreu para los locales. Pese a que el resultado no se movió, el cuadro pitiuso no logró un heroico empate con uno menos y se mantienen en mitad de tabla con 18 puntos.