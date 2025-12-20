El Ibiza Rugby Club cierra 2025 como líder de la Liga Balear

El Ibiza Rugby Club despide el año con pleno de victorias tras suspenderse el encuentro correspondiente a la cuarto jornada de la liga Balear de este sábado que le enfrentaba al Palma Union. La Federación otorgó el triunfo a los hombres de Ilie Vacar, ya que el conjunto de Palma no pudo sumar más de diez jugadores sobre el campo tras la lesión de uno de los mallorquines, motivo suficiente para que el árbitro decretara la suspensión de un partido que los ibicencos iban ganando.

El cuadro visitante comenzó con gran íntensidad el partido y Marc Mamalio logró el primer ensayo que establecía el 0-5 en el marcador. La transformación fue convertida por Amine Zaki, que colocó el definitivo 0-7 previo a la suspensión del partido. «Estamos siguiendo el camino y el objetivo de subir de categoría, aunque hoy se ha podido jugar muy poco rugby», declaró Vacar a este diario tras el final del encuentro. Con este triunfo, el Ibiza Rugby Club continúa como líder invicto con 14 puntos y despiden del año de la mejor forma en la Liga Balear.