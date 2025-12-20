El Ibiza Rugby Club cierra 2025 como líder de la Liga Balear
El conjunto de Ilie Vacar se llevó los puntos en un partido que iban ganando hasta que tuvo que suspenderse por la falta de jugadores del equipo mallorquín sobre el campo
El Ibiza Rugby Club despide el año con pleno de victorias tras suspenderse el encuentro correspondiente a la cuarto jornada de la liga Balear de este sábado que le enfrentaba al Palma Union. La Federación otorgó el triunfo a los hombres de Ilie Vacar, ya que el conjunto de Palma no pudo sumar más de diez jugadores sobre el campo tras la lesión de uno de los mallorquines, motivo suficiente para que el árbitro decretara la suspensión de un partido que los ibicencos iban ganando.
El cuadro visitante comenzó con gran íntensidad el partido y Marc Mamalio logró el primer ensayo que establecía el 0-5 en el marcador. La transformación fue convertida por Amine Zaki, que colocó el definitivo 0-7 previo a la suspensión del partido. «Estamos siguiendo el camino y el objetivo de subir de categoría, aunque hoy se ha podido jugar muy poco rugby», declaró Vacar a este diario tras el final del encuentro. Con este triunfo, el Ibiza Rugby Club continúa como líder invicto con 14 puntos y despiden del año de la mejor forma en la Liga Balear.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo nunca visto: el atleta Víctor Van den Driessche da la vuelta a la isla corriendo más de 200 kilómetros en 34 horas
- El kárate ibicenco ‘noquea’ a todos sus rivales en Tenerife
- Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, tras recorrer todo el litoral de la isla en 34 horas: «Pensé en abandonar porque me dolían mucho las piernas»
- El Consell de Ibiza reconoce a 53 deportistas por sus éxitos nacionales y europeos
- Sant Josep reconoce a deportistas y entidades del municipio en una emotiva gala
- Los premios Feim Esport 2025 coronan un año más al deporte de Santa Eulària
- Toni Vingut, pregón y exhibición para inaugurar las fiestas de Can Bonet
- Álex Cardona gana La Cursa de s'Indiot 2025