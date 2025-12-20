El Gasifred Atlético despide el año con su primera derrota en Sa Blanca Dona

El Gasifred Atlético despide 2025 con una dura derrota (1-4) en Sa Blanca Dona ante el Entrerríos Automatización, en el primer traspiés como local de la temporada. Los ibicencos pagaron las constantes pérdidas provocadas en campo propio y no estuvieron acertados de cara a la portería de un Juan Molina que estuvo inmenso. Con esta derrota, el Gasi permanece con 20 puntos, aún en puestos de play-off, a la espera de lo que hagan Barça Atlètic y Zumba Pinatar.

Fran Tabuenca avisó en los primeros diez segundos de encuentro con un taconazo que tapó muy atento Raúl Sánchez. La réplica azulona llegó de parte de Usama con un punterazo desviado arriba. El ritmo comenzó algo frenético en la pista de Sa Blanca Dona durante los compases iniciales, por parte de dos equipos necesitados de ganar: los ibicencos, para dar caza a alguno de sus rivales en puestos de play-off, mientras que Entrerríos quería corta una racha negativa que le había llevado hasta la décima posición, en tierra de nadie. Sin embargo, los maños dieron el primer golpe. Una recuperación de Tabuenca en campo local terminó en un disparo que repelió Sánchez y cuyo rechace anotó Carlos García para establecer el 0-1. No contentos con el gol, Sánchez volvió a ser crucial para detener dos disparos de los hermanos Tabuenca un minuto después del tanto visitante.

Y es que cuando perdonas en Sa Blanca Dona, lo terminas pagando, e inmediatamente después, una jugada bien trenzada entre Ricardo López y Caruso terminó en un remate a placer de Vargas, que a puerta vacía enmarcó el 1-1 y sumó el octavo gol en su cuenta particular. Shunta volvió a reanimar a los zaragozanos con un disparo ajustado que detuvo veloz Sánchez. Y es que el arquero azulón estaba siendo el mejor de los pitiusos, que rechazaba todas las acometidas de un Entrerríos cada vez más cómodo sobre la pista. El ecuador de la primera mitad trajo mayor equilibrio a un Gasifred Atlético que volvía a recuperar el orden y la solidez defensiva característica del cuadro ibicenco. Con este orden, volvieron a llegar las ocasiones locales, y Uge probó los reflejos de Juan Molina con un remate ajustado al palo izquierdo del arco.

Los ibicencos volvían a controlar el igualado choque, que cada vez se decantaba más hacia el gol del Gasi. Sin embargo, el partido llegó al final del primer periodo con gran celeridad y con la sorprendente cifra de cero faltas cometidas por ambas escuadras.

La sentencia

El según periodo no pudo empezar peor para las aspiraciones del Gasifred Atlético. Antes del primer minuto, Jorge Tabuenca embocó un córner desde la derecha para establecer el segundo de los visitantes, que aprovecharon la relajación inicial de los pitiusos. El tanto no despertó a los de José Fernández, que tuvieron que recurrir nuevamente a las paradas de Sánchez, en esta ocasión a Koke, para evitar el tercero.

Vargas, de nuevo el más incisivo de los ibicencos, tuvo en sus botas el empate con un remate escorado tras marcharse de Molina. No obstante, Shunta continuó percutiendo el arco custodiado por un Sánchez que se volvió a emplear a fondo para evitar el tercero. Caruso replicó con un remate delante del arco tras una maniobra increíble de Ricardo López en banda izquierda y que no acabó en gol por muy poco.

Los últimos diez minutos del encuentro empezaron a convertirse en un avasallamiento de los azulones, que se topaban con un colosal Juan Molina en portería. Shunta volvió a rozar el palo, justo antes de que Carlos García fallara prácticamente a puerta vacía, en la que fue la ocasión más clara de los aragoneses antes de la tragedia. Otro error en la salida de balón en campo propio del Gasifred Atlético provocó el remate de Koke, que fusiló a Sánchez para colocar el 1-3 a falta de siete minutos para el final.

Fernández solicitó inmediatamente después una pausa técnica que no dio sus frutos ya que, un minuto después, Jorge Tabuenca metió el gol del partido con un disparo desde el medio del campo mientras el cuadro ibicenco se encontraba con portero jugador (1-4). El choque adquirió la condición de milagro para los azulones, que acosaban el área maña sin éxito.

El Gasifred buscaba el tanto por todos los medios posibles, mientras que Entrerríos aguardaban su oportunidad para ampliar aún más un resultado sorprendente. No terminaría llegando, y el combinado pitiuso se fue con las manos vacías a las vacaciones navideñas y con la primera derrota de esta temporada en Sa Blanca Dona.