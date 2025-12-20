El Class Sant Antoni no falla con el colista y suma su octava victoria

El Class Bàsquet Sant Antoni celebró este sábado su octava victoria de la temporada regular superando al Oca Global Salou, el colista, por 86-72 en el partido disputado en el Pabellón de Sa Pedrera. A pesar de lo que dice el marcador final, los pitiusos tuvieron que emplearse a fondo para doblegar a un farolillo rojo que dio la cara y que puso las cosas difíciles al equipo entrenado por Josep Maria Berrocal. Los isleños llegarán a las fiestas navideñas colocados en el furgón de cabeza del Grupo Este de la Segunda FEB, a un sólo triunfo del líder, el Proinbeni UPB Gandía.

Emil Stoilov, con una valoración de 41, aportó 25 puntos y 10 rebotes para comandar a su escuadra. Junto al internacional búlgaro también brillaron Greg Gantt (15 puntos) y Kai Johnson (11 puntos). En el bando contrario, Joaquín Sánchez fue la principal amenaza, al sumar 19 puntos y mantener a los suyos a flote durante muchos minutos.

Tras la derrota sufrida en Zaragoza, el Sant Antoni necesitaba ganar. Y lo hizo. Aunque en el primer cuarto se volvió a ver al Class de dos caras. Su inicio fue poderoso, con puntos repartidos y poniendo un 9-0 gratificante. En el Saolu, fue David Cuéllar quien, con un triple, puso la primera canasta para los visitantes (9-3). Luego, dos tiros libres de Darien Jackson establecieron el 9-5.

Sin embargo, el Sant Antoni encontró alivio en el tiro exterior. Los triples de un espectacular Rodrigo Gómez y de Gantt pusieron en órbita a los de locales, que en un visto y no visto estaban diez arriba (20-10). Stoilov hizo daño bajo la pintura y los de Berrocal aglutinaron una renta de +16 (26-10). Jesús Muñiz, entrenador de los catalanes, lo tuvo que parar. Le salió bien la jugada. Porque el Class desaparació de la pista y el Salou lo aprovechó para fimar un 0-10 de parcial que dejó el cuarto en 26-20.

El segundo acto comenzó con el Sant Antoni espeso, dubitativo y sin acierto. Tanto que el último clasificado se acercó peligrosamente hasta el 29-27. Sin embargo, emergió la figura de Gantt, que a base de triples desde los 6,75 metros sacó del apuro a los suyos, que se escaparon hasta el 41-27. De ahí al descanso, el buen hacer de Stoilov y los puntos de Johnson desde media distancia mantuvieron al Sant Antoni con una cómoda renta (52-37).

A pesar de tenerlo complicado, el Salou siguió creyendo en sus posibilidades y ganó el tercer cuarto por 13-20. Sánchez se echó a su equipo a la espalda y la consecuencia fue que a falta del último periodo los visitantes seguían con vida (65-57)

De salida, en el último capítulo, dos puntos de Jackson y otros dos de Sánchez apretaron las cosas hasta el 65-61. Sin embargo, un nuevo arreón de los pitiusos dejó al Class con el 71-61. Además, Salou se cargó de faltas demasiado pronto y el Sant Antoni fue a los libres en muchas de sus acciones. Ahí estuvo certero Stoilov para rematar la faena y dejar la victoria en Sa Pedrera (86-72).

Los pitiusos se van de vacaciones y no volverán a la competición hasta el 3 de enero. Lo harán visitando la cancha del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, duelo con el que cerrarán la primera vuelta. Queda mucho por delante y hay bastante margen de mejora, según indicó Berrocal en declaraciones al acabar el encuentro. Quedan 14 partidos para encarar un nuevo sueño del ascenso a Primera FEB.