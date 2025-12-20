El Class Sant Antoni no falla con el colista y suma su octava victoria
El equipo ibicenco supera a un combativo OCA Global Salou (86-72) y llega a las fiestas de Navidad a un triunfo del liderato del Grupo Este de Segunda FEB
El Class Bàsquet Sant Antoni celebró este sábado su octava victoria de la temporada regular superando al Oca Global Salou, el colista, por 86-72 en el partido disputado en el Pabellón de Sa Pedrera. A pesar de lo que dice el marcador final, los pitiusos tuvieron que emplearse a fondo para doblegar a un farolillo rojo que dio la cara y que puso las cosas difíciles al equipo entrenado por Josep Maria Berrocal. Los isleños llegarán a las fiestas navideñas colocados en el furgón de cabeza del Grupo Este de la Segunda FEB, a un sólo triunfo del líder, el Proinbeni UPB Gandía.
Emil Stoilov, con una valoración de 41, aportó 25 puntos y 10 rebotes para comandar a su escuadra. Junto al internacional búlgaro también brillaron Greg Gantt (15 puntos) y Kai Johnson (11 puntos). En el bando contrario, Joaquín Sánchez fue la principal amenaza, al sumar 19 puntos y mantener a los suyos a flote durante muchos minutos.
Tras la derrota sufrida en Zaragoza, el Sant Antoni necesitaba ganar. Y lo hizo. Aunque en el primer cuarto se volvió a ver al Class de dos caras. Su inicio fue poderoso, con puntos repartidos y poniendo un 9-0 gratificante. En el Saolu, fue David Cuéllar quien, con un triple, puso la primera canasta para los visitantes (9-3). Luego, dos tiros libres de Darien Jackson establecieron el 9-5.
Sin embargo, el Sant Antoni encontró alivio en el tiro exterior. Los triples de un espectacular Rodrigo Gómez y de Gantt pusieron en órbita a los de locales, que en un visto y no visto estaban diez arriba (20-10). Stoilov hizo daño bajo la pintura y los de Berrocal aglutinaron una renta de +16 (26-10). Jesús Muñiz, entrenador de los catalanes, lo tuvo que parar. Le salió bien la jugada. Porque el Class desaparació de la pista y el Salou lo aprovechó para fimar un 0-10 de parcial que dejó el cuarto en 26-20.
El segundo acto comenzó con el Sant Antoni espeso, dubitativo y sin acierto. Tanto que el último clasificado se acercó peligrosamente hasta el 29-27. Sin embargo, emergió la figura de Gantt, que a base de triples desde los 6,75 metros sacó del apuro a los suyos, que se escaparon hasta el 41-27. De ahí al descanso, el buen hacer de Stoilov y los puntos de Johnson desde media distancia mantuvieron al Sant Antoni con una cómoda renta (52-37).
A pesar de tenerlo complicado, el Salou siguió creyendo en sus posibilidades y ganó el tercer cuarto por 13-20. Sánchez se echó a su equipo a la espalda y la consecuencia fue que a falta del último periodo los visitantes seguían con vida (65-57)
De salida, en el último capítulo, dos puntos de Jackson y otros dos de Sánchez apretaron las cosas hasta el 65-61. Sin embargo, un nuevo arreón de los pitiusos dejó al Class con el 71-61. Además, Salou se cargó de faltas demasiado pronto y el Sant Antoni fue a los libres en muchas de sus acciones. Ahí estuvo certero Stoilov para rematar la faena y dejar la victoria en Sa Pedrera (86-72).
Los pitiusos se van de vacaciones y no volverán a la competición hasta el 3 de enero. Lo harán visitando la cancha del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, duelo con el que cerrarán la primera vuelta. Queda mucho por delante y hay bastante margen de mejora, según indicó Berrocal en declaraciones al acabar el encuentro. Quedan 14 partidos para encarar un nuevo sueño del ascenso a Primera FEB.
