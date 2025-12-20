El Bàsquet Sa Real nada para morir en la orilla ante el Barbastro

El Bàsquet Sa Real disputó este sábado su último partido del año en Barbastro ante el Letra Corporea Barbastro, que llegó al inicio del último cuarto con una ventaja de 15 puntos, pero que terminó pidiendo la hora y venciendo con mucho sufrimiento por 77-73.

El conjunto insular se mantuvo en el partido durante el primer encuentro, que finalizó con una ajustada ventaja local (18-16), pero en el segundo parcial, los ibicencos se desplomaron y el equipo aragonés lo aprovechó para irse al descanso con una cómoda renta de nueve puntos gracias a la sublime actuación de Miller desde el perímetro, con tres triples ejecutados de tres intentos. Nada cambió por el paso por vestuarios y los locales ampliaron su ventaja hasta los 15 puntos a la conclusión del tercer cuarto, pero los ibicencos lucharon y consiguieron acercarse en el marcador, aunque terminaron sucumbiendo por 77-73.

Con esta derrota, los ibicencos finalizan el año en novena posición con un balance de cuatro victorias y ocho derrotas. El próximo partido del Bàsquet Sa Real tendrá lugar el 11 de enero a las 12.30 horas ante el Tibu-Ron Castelldefels.