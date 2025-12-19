El Trasmapi HC Eivissa, a romper la mala dinámica en casa

El Trasmapi HC Eivissa quiere despedir el año con una alegría para la afición ibicenca. Los hombres de Eugenio Tilves recibirán al Ciudad de Málaga este sábado a las 20 horas en Sa Blanca Dona en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de la División de Honor Plata. El triunfo épico del pasado fin de semana ante en el Oviedo (20-21) ha reforzado los ánimos de un Trasmapi que quiere lograr su segunda victoria consecutiva y acercarse a puestos de ascenso.

Los ibicencos, que ocupan actualmente la novena plaza con 14 puntos, llegan con más confianza tras olvidar la debacle del partido frente al Burgos (27-39) y con ganas de volver a ganar en su feudo, donde no lo hace desde el pasado 8 de noviembre contra el Alcobendas (31-23). Enfrente tendrá a un conjunto malagueño que suma seis derrotas en los últimos siete partidos, balance que les ha conducido a la antepenúltima posición con ocho puntos en su casillero.

Geno Tilves, técnico de los naranjas, analizó el partido de este sábado: «El Málaga está un poco más abajo de lo que esperábamos por la plantilla que tienen. Solo le está faltando un poco de suerte». Sobre el cambio de entrenador reciente que ha vivido el conjunto andaluz, el técnico opina que «le dará esa tranquilidad que necesitan gracias a la experiencia que tiene». Además, agrega, «tiene laterales con mucho gol acompañados por un gran pívote como Javi García y grandes extremos».

El Trasmapi HC Eivissa ya está con todo a punto para afrontar un duelo que está obligado a ganar si no quiere despegarse de los puestos de promoción de ascenso y ante un rival que se encuentra en horas bajas, pero que buscará sacar algo de la isla ibicenca.