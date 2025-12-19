Sergio Oruj, entrenador del San Pablo-Eivissa: «Las jugadoras han entendido cada vez más cómo quiero que jueguen en la pista»

El San Pablo-Eivissa está en estado de gracia. Las ibicencas han cosechado cuatro victorias consecutivas y sueñan con seguir sumando puntos para pensar en unos play-offs que cada se ven menos lejos. Esta situación no se ha dado de la noche a la mañana. Detrás de las Fati Villar, Haruna, Kai, Paola o Larissa hay una mente que está consiguiendo encajar todas las piezas en el puzle: su entrenador, Sergio Oruj.

El técnico, que llegó como uno de los principales refuerzos el pasado verano, atiende a este diario para analizar cómo se ha desarrollado el rendimiento de una plantilla que está yendo claramente de menos a más en la temporada. «Encadenar varios partidos ganando hace que los entrenamientos sean mejores y que las jugadoras vengan más contentas. Al final, lo que se ve los fines de semana no es más que el resultado de cómo han entrenado», cuenta Oruj a este diario.

Y es que tras algunas duras derrotas durante las primeras jornadas, además de la maldición de resultados negativos que arrastró el equipo en Es Viver y que rompió hace pocas semanas, nada hacía pensar que los puestos de promoción fueran una posibilidad para las pitiusas. Sin embargo, a pesar de la buena racha de resultados que está atravesando el club de ca n´Escandell Oruj no quiere hacerse falsas ilusiones: «El objetivo ahora mismo es llegar a la sexta posición. A partir de ahí, podemos pensar en optar al play-off, pero hay que seguir paso a paso».

El técnico explica que «todo lleva su proceso» y que tuvo que poner más de su parte durante las primeras jornadas para ajustar el modelo de juego que él quería ver en la pista: «Al principio me acoplé más a ellas, pero poco a poco han ido entendiendo el modelo de juego que me gusta y han logrado adaptarse». No fue un proceso sencillo, ya que «en un primer momento les costó [a las jugadoras] entender las variantes y los movimientos que les pedía», reconoce el técnico, que se muestra satisfecho con el hecho de que «hay jugadoras que están dando varios pasos hacia adelante».

El partido ante el Valdetires, para finales de enero

Si hay una futbolista que está dando pasos agigantados en la presente campaña es Fati Villar. La uruguaya, actual pichichi de la categoría con 21 goles en tan solo 12 partidos, está sorprendiendo a un Oruj que se muestra encantado: «Es una de las cinco mejores jugadoras de toda la categoría y tiene una facilidad impresionante de cara a portería», subraya. No obstante, el preparador atribuye parte del gran crecimiento que está experimentando la sudamericana al juego colectivo: «Hace muchos goles de jugada individual, pero sus compañeras la hacen también mejor jugadora».

El San Pablo-Eivissa visitará el próximo sábado a las 13 horas al Segosala, actual segundo clasificado y uno de los rivales más duros de la categoría. El técnico lo tiene claro: «Jugamos contra un hueso que en su campo no ha perdido ningún punto. Tienen jugadoras jóvenes, rápidas, que presionan bien y que le meten un ritmo alto al balón y al partido. Va a ser difícil, pero iremos a buscar los tres puntos, y ojalá conseguirlos, porque terminaríamos el año con una victoria», señala.

El conjunto ibicenco, además, deberá prepararse para el encuentro aplazado hace dos semanas ante el Valdetires Ferrol y que tendrá lugar el próximo 25 de enero, justo un día después del partido que también disputará frente al ENCE Marín Futsal, en uno de los fines de semana más exigentes del año. Las isleñas, además, siguen contando con las bajas de Kai -sin fecha anunciada de recuperación- y de la colombiana Karen, que aún no ha debutado y se mantiene a la espera de resolver los asuntos burocráticos que, hasta el momento, le impiden permanecer por más de tres meses en la isla.