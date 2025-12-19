El San Pablo-Eivissa quiere dar un golpe de autoridad en Segovia

Prueba de fuego para el San Pablo-Eivissa antes de terminar el año. Las pitiusas afrontarán un complicado duelo este sábado a las 13 horas en la pista del CD Segosala, actual segundo clasificado del grupo 1 de la Segunda División e invicto como local. El conjunto segoviano cuenta todos sus partidos en casa por victorias y tratará de prolongar su buena dinámica frente a las de Sergio Oruj.

El cuadro ibicenco llega con la moral alta tras cosechar cuatro victorias consecutivas en el campeonato liguero. Y es que la última derrota fue el pasado 8 de noviembre ante el Nou Turia por 5-4. Desde entonces, las isleñas se han convertido en un auténtico vendaval que ha arrasado con los rivales que se han colocado en su camino. Un total de de 28 goles en los últimos cuatro encuentros -un promedio de siete goles por partido- ratifican el excelente estado de forma que atraviesan las de ca n´Escandell, que están batiendo con holguras las cifras goleadoras de otras campañas.

Gran parte de culpa de estos colosales números la tiene Fati Villar. La uruguaya anotó cinco de los siete goles que el conjunto ibicenco endosó al Colegio San José y volvió a dejar una brillante actuación que le consolida como una de las mejores jugadoras de toda la categoría. La cierre será la principal baza de un equipo que cada vez se está ajustando mejor a la idea que tenía Sergio Oruj cuando llegó como nuevo entrenador en verano. El propio técnico reconoció a este diario que «al principio, las jugadoras tenían dificultad para adaptarse al sistema de juego por las variantes y la movilidad». Sin duda, el cambio ha terminado siendo más que beneficioso.

Rival complicado

Enfrente espera un CD Segosala que solo ha empatado un partido y ha perdido otro, ambos fuera de su pista. Las segovianas llegan al encuentro tras ganar sus dos últimos compromisos por resultados ajustados: 2-4 frente al Miño y 3-2 ante el Grupo FORMA-T. Sin embargo, el San Pablo-Eivissa tendrá que prestar especial atención a Alba García. La jugadora del cuadro segoviana es la segunda máxima artillera del campeonato con 19 dianas, tan solo dos menos que la actual pichichi, Fati Villar.

Las turquesas afrontan uno de los duelos más complicados en lo que va de campeonato liguero y deberán sumar los tres puntos si quieren escalar de la séptima posición actual y comenzar a acercarse a puestos de promoción. De ser así, las navidades se celebrarán con un sabor más dulce en el barrio de ca n´Escandell.