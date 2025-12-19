Class Sant Antoni: oportunidad de reconducir el camino frente al colista

El Class Bàsquet Sant Antoni cierra este sábado el año 2025 enfrentándose al Oca Global Salou, colista del Grupo Este de la Segunda FEB. El encuentro se jugará desde las 19.30 horas en el Pabellón de Sa Pedrera (retransmitido por LaLiga+) y los isleños intentarán recuperar la senda triunfal. La derrota del pasado fin de semana en la pista del CB Zaragoza no entraba en los planes del conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal, que debe reaccionar frente al farolillo rojo.

El bloque ‘portmanyí’, cuarto en la tabla, quiere regalarle una victoria tranquila a su afición y, a la vez, mantenerse cerca del dueto de cabeza que ocupan el Amics Castelló (líder) y el Proinbeni UPB Gandía (segundo clasificado), que suman un partido ganado más. Como mínimo, los sanantonienses no quieren perder comba y, en función de los resultados que se produzcan, se verá si vuelven a igualar con los de arriba.

Berrocal destacó que, tras la última derrota en tierras aragonesas, su «equipo ha reaccionado bien», a tenor del trabajo visto en los entrenamientos, pero falta rubricarlo en la cancha de juego. «Ha habido un cambio de actitud, con ganas y deseo de mejorar. De entender las cosas que tenemos que hacer mejor. Hemos hablado mucho entre nosotros, pero ahora hay que hacerlo en la pista, con hechos, realidades y cambios», manifestó el técnico de los pitiusos.

Recogida de peluches

El Salou, al que entrena Jesús Muñiz, llega a Sa Pedrera hundido en la clasificación con dos partidos ganados y nueve perdidos. Sin embargo, Berrocal no se fía de la escuadra catalana, que ha mejorado su plantilla con la llegada reciente de jugadores importantes, como es el caso de Álex Llorca. El exintegrante del Class Sant Antoni vuelve a la que ha sido su casa en las últimas temporadas, por lo que se vivirá un momento emotivo ya que Llorca es un jugador muy querido en la isla.

El míster de los baleares advirtió que en los últimos encuentros el Salou ha complicado mucho las cosas a sus adversarios, por lo que el Class deberá ofrecer su mejor versión si no quiere complicaciones. «Requerirá el máximo de nosotros. Espero que venga gente a animarnos, porque todos juntos podemos hacer un trabajo muy bueno».

Por otra parte, dado que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, el CB Sant Antoni aprovechará el partido para recoger peluches e invita a todos los aficionados a que los traigan y los lancen a la pista una vez acabado el encuentro. Posteriormente, se le entregarán a la Fundació Deixalles, que los repartirá entre los niños más desfavorecidos.