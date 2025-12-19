Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gasifred Atlético quiere despedir el año con un triunfo en Sa Blanca Dona

Los de José Fernández quieren mantenerse en puestos de play-off con una victoria antes de las vacaciones navideñas

Faly encara a un jugador de Vulcanizados Ruiz durante el partido de la semana pasada / Toni Escobar

Juan López

El Gasifred Atlético recibe este sábado a las 17.15 horas al Entrerríos Automatización en el polideportivo de Sa Blanca Dona. El partido, correspondiente a la jornada 13 de la División Plata, es una nueva oportunidad de acercarse al liderato para los ibicencos, que quieren olvidar la derrota del pasado fin de semana ante el Ciudad de Móstoles por 3-1. Y es que el equipo azulón era consciente de la dificultad que suponía vencer en una pista donde ninguna escuadra había logrado rascar un solo punto. Sin embargo, un tanto de Ramón Vargas estuvo cerca de conseguir la hazaña, antes de que llegara el tercero y defintivo tanto de los madrileños.

La mala noticia es que los hombres de José Fernández llevan sin ganar fuera de la isla desde el pasado 1 de noviembre. La buena es que el equipo jugará con su afición antes de despedir el año, que nunca falla a su cita liguera. Hay que recordar que, a excepción del compromiso copero ante el histórico Jaén Paraíso Interior, el Gasifred Atlético ha ganado todos sus partidos como local, convirtiendo Sa Blanca Dona en un verdadero fortín. Zambu Pinatar, Burela, Ceutí, Leganés y Vulcanizados Ruiz han sido las cinco víctimas de los azulones cuando han competido junto a los suyos, y espera que Entrerríos Automatización sea el próximo.

Tercer equipo menos goleador

El buen estado de forma de jugadores como Buitre, Ricardo López, Faly o Usama será imprescindible para vencer al conjunto zaragozano. No solo la de ellos, sino también la de un Vargas que actualmente es el máximo realizador de los ibicencos con siete dianas en 12 partidos. Además, la concentración en defensa, que a veces se convierte en el talón de aquiles de los isleños fuera de su feudo, es otro de los argumentos que deberán plantear un partido que se prevé disputado.

Sin embargo, Entrerríos Automatización no está atravesando su mejor momento en la competición. Después de un gran mes de octubre en el que no sucumbió en ningún partido, y un inicio más que decente en noviembre, el conjunto de Alfonso Rodríguez cayó en una mala racha de resultados que permanece hasta el día de hoy. Un total de tres derrotas seguidas y cinco partidos consecutivos sin ganar dibujan un escenario delicado para los zaragozanos, que no quieren bajar de la décima posición que ocupan actualmente en la tabla clasificatoria.

Si hay un jugador que el equipo pitiuso tendrá que vigilar exhaustivamente es Tabuenca. El maño es el cuarto máximo goleador de la División Plata con diez goles y el jugador más peligroso de los zaragozanos, que son el tercer conjunto menos goleador en la presente campaña con un total de 28 goles a favor, frente a los 31 que posee el Gasi.

El polideportivo de Sa Blanca Dona se vestirá de gala este próximo sábado para despedir a un Gasifred Atlético que quiere marcharse con buenas sensaciones al descanso navideño y dar caza a alguno de los tres rivales que tiene por delante, en los puestos de promoción de ascenso.

