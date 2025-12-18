Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, tras recorrer todo el litoral de la isla en 34 horas: «Pensé en abandonar porque me dolían mucho las piernas»
El corredor atiende a Diario de Ibiza para contar de primera mano todos los entresijos tras la hazaña sin precedentes que consiguió el pasado fin de semana
Si hubiera un libro que registrara las mayores hazañas que se han hecho en Ibiza, el nombre de Víctor Van den Driessche estaría en él, sin duda alguna. El ibicenco de origen belga y francés logró durante el pasado fin de semana recorrer los 200 kilómetros que rodean el litoral completo de la isla en 34 horas ininterrumpidas. El atleta ha querido conceder una entrevista a Diario de Ibiza para contar cómo vivió en primera persona la experiencia de una gesta extrema y desgastante a partes iguales.
¿Cuándo y de qué forma se le pasó por la cabeza esta hazaña?
Son retos que van apareciendo poco a poco. Primero piensas en carreras de diez o 20 kilómetros, luego en hacer un Ironman, una carrera de cien millas... no recuerdo un momento específico, pero vas viendo las locuras de Kílian Jornet [deportista que realiza pruebas extremas] y poco a poco vas pensando en buscar un reto más personal. Buscaba hacer algo donde pudiera conectar con la naturaleza y con Ibiza, ya que como he nacido aquí, pero mi familia es francesa y belga, quería sentirme más ibicenco y fortalecer mi relación con este sitio tan especial. Hace dos años hice un reto con un amigo corriendo desde Cala d´Hort hasta Portinatx, y a raíz de ahí van surgiendo ideas y sueños como cuando eres pequeño.
¿Hubo una preparación específica para este reto?
No, aunque quizá debería haberla hecho porque me ha costado mucho acabarlo. Además, venía cansado de una temporada de muchas competiciones, algunas carreras de 100 km en el Pirineo y en Los Alpes. También he corrido durante los últimos meses el Ibiza Trail Maraton, el 3 Días Trail... llevo muchos kilómetros este año, y de haberlo sabido, a lo mejor no hubiera competido tanto para recuperar.
¿De qué recursos disponía durante toda la travesía?
Salí con mi material de competición: zapatillas de trail, dos relojes por si uno no aguantaba la batería, mi mochila, una manta de supervivencia, chaqueta, bebida y comida para el primer tramo. Dibujé una ruta con paradas rápidas donde me esperaba una persona para darme bebida isotónica cada hora y media o dos horas.
¿Qué fue lo que más le limitó?
El dolor muscular y articular, porque no llegaba muy fresco y las piernas ya empezaron a dolerme bastante. No sé si fui muy rápido al principio, pero tuve que reducir ritmo para no abandonar porque no tenía la frescura necesaria.
¿Pensó en abandonar en algún momento?
Sí, a partir de Cala Llonga estaba muy mal y tenía una ruta muy dura. En las bajadas técnicas tenía que poner los palos para aguantarme y poner una pierna después de otra porque el dolor era muy fuerte después de una noche también muy dura en el norte con la lluvia.
¿En este tipo de pruebas es más importante el aspecto físico o el mental?
El físico es indispensable, porque si no llevas años de entreno no te lo puedes ni plantear, pero la cabeza es indispensable también porque, cuando el físico duele mucho y sabes que en algún momento iba a pasar, es la cabeza la que te hace poner un pie después de otro y aguantar. Cuando tienes un dolor y faltan aún cuatro o cinco horas, se te hacen muy largas y hay que ser fuerte. Mis amigos y mi familia también me apoyaron para que pudiera cumplir mi sueño y sin ellos no lo habría conseguido. Rodearte de un buen entorno es fundamental.
¿Quién le ayudó más a conseguir esta hazaña?
No me gusta destacar a una sola persona porque es un conjunto, aunque mi amigo Brami hizo los últimos 20 kilómetros conmigo y fue esencial. Sin su ayuda no habría podido ni intentar el reto, pero mi mujer, mi entrenador Javi, un amigo corredor que hizo la zona de Sant Antoni conmigo y que no me esperaba... todos me han ayudado de una u otra forma.
¿Cómo vivió las últimas horas siendo consciente de que ya faltaba poco para conseguirlo?
Pensaba que no sería tan difícil la zona de Santa Eulària, porque no tiene tanto desnivel y hay caminos más transitables, pero cuando llegué a la Cala Sant Vicent aún me quedaba [lo equivalente] a un maratón de trail, y fue una lucha constante de mi mente por tratar de ver todo lo positivo y recordar que hacía esto para disfrutar.
¿Cómo ha sido su relación con el deporte de larga distancia?
Entre los 20 y 30 años probé algún trail, pero lo hice de forma esporádica y luego lo dejé... tenía que trabajar mucho, y también conocí a mi mujer, tuve mis hijos, y no podía dedicar tanto tiempo a entrenar. A los 35 me propuse un reto de esquiar el Mont Blanc en Los Alpes, y a partir de ahí me puse a entrenar y desde entonces no lo dejé. Llevo seis años practicando deporte a nivel competitivo, desde los 35 hasta los 41 que tengo ahora.
¿Dónde le veremos próximamente compitiendo?
Estaré en la Maratón del Meridiano en El Hierro porque la organización me invitó por ser el ibicenco mejor clasificado en la Ibiza Trail Maraton de Sant Antoni [segundo clasificado].
¿Tiene en mente conseguir más retos de este tipo a largo plazo?
Tengo ideas a largo plazo. Me gusta variar, pero sobre todo quiero pruebas para disfrutar. Es posible que pruebe algo relacionado con el Mont Blanc, aunque no puedo esconder que igual, en algún momento, volveré a probar esta vuelta a la isla con una preparación más específica para hacerlo mejor. Ahora me quiero centrar en descansar y pasar tiempo con mi familia, y lo demás vendrá cuando toque y haya energías renovadas.
¿Qué mensaje le daría a alguien que quisiera cumplir una proeza como la tuya?
Los ídolos que he visto siempre insisten en creer en uno mismo, quererlo mucho y trabajar por ello. Las cosas se consiguen empezando a soñar y trabajando. Luego, es un paso después de otro. Cuando empecé a correr, salía tres kilómetros y luego caminaba, y de ahí pasé a cuatro, cinco, ocho, diez, 15, 20... no hay que pensar directamente en hacer 200, sino ir poco a poco e ir sumando. Creo que todos podemos cumplir un sueño, aunque no sea correr 200 kilómetros alrededor de la isla, pero lo que importa es la superación personal. Por eso animo a todo el mundo a buscar un reto porque no estamos solos, y sumado a la ayuda de la gente, se crea una energía y lo que parece imposible se cumple.
