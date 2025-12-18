Moha Keita, exjugador de la Penya Independent, tras marcar al Atlético de Madrid: «Es muy emocionante marcar a un equipo con un ritmo tan diferente»

Si hay algo que genera ilusión en el fútbol español, es la Copa del Rey. El hecho de marcar un gol a un equipo de LaLiga para un equipo que se encuentra dos o tres categorías por debajo es un logro que termina siendo inolvidable. Ese ha sido el caso de Mouhamadou Keita, jugador actual del Atlético Baleares de Segunda RFEF y que militó en las categorías inferiores de algunos equipos ibicencos como el Santa Gertrudis o la Penya Independent.

El jugador senegalés de 26 años anotó uno de los goles que el conjunto mallorquín anotó al Atlético de Madrid en la eliminatoria copera de este miércoles que se terminó llevando el cuadro madrileño por 2-3. El futbolista contó a este diario cómo vivió ese día tan especial pese a la derrota de su equipo: «Fue un partido muy emocionante y el ambiente en el estadio era espectacular. Ellos son un equipo que juega Champions League y tienen un ritmo diferente, te vienen a presionar y son muy atrevidos», señala.

Keita recuerda con cariño su etapa en la isla ibicenca, a la que cada dos por tres viene para estar con su familia, que reside aquí: «No me costó adaptarme porque cuando eres pequeño todo es más rápido y es como cuando estás en el colegio. No es como de mayor, que tardas más en adaptarte». Finalmente, el futbolista también se mostró agradecido por los años que jugó en Ibiza y el aprendizaje que les trajo: «De todas las experiencias bonitas o duras he ido aprendiendo porque muchas de ellas te hacen madurar, y he sido muy feliz», confiesa.