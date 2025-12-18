Fiesta del motor en una nueva edición del Motocross Illa d´Eivissa

El tradicional Motocross Illa d’Eivissa volvió a escena este pasado fin de semana con una edición marcada por un circuito más espectacular y muy técnico, adaptado para la ocasión en el trazado provisional de motocross de la Cooperativa de Sant Antoni. La prueba, organizada por el Motoclub de Formentera i Eivissa, reunió a pilotos de base y del campeonato absoluto, con participación de nombres destacados del ámbito balear y nacional.

Las lluvias de los últimos días dejaron un terreno inicialmente embarrado, pero el trazado fue mejorando tras los entrenamientos, secándose progresivamente y permitiendo mangas de alto nivel y un gran espectáculo para el público. La categoría reina, MX1 (hasta 450 cc), ofreció el pulso más vibrante del día. Nikola Chifchiev y el joven Luís Fernando Alba, con solo 15 años, firmaron dos mangas intensísimas: Alba ganó la primera, pero Chifchiev respondió en la segunda para llevarse la victoria global. El podio lo completó Adrià Costa, especialista de enduro con un destacado palmarés nacional, que volvió a demostrar su competitividad pese a no ser su disciplina principal.

Estreno con nivel en Endureros

En MX2 (hasta 250 cc), la lucha por el liderato tuvo acento familiar: los hermanos Xicu y Jordi Planells (primero y segundo, respectivamente) se repartieron las mangas y el podio volvió a teñirse de casa. Gonzalo Alxcoba completó el podio con un meritorio tercer puesto. En MX3 (más de 31 años), victoria para Dani Curreu, con Ivan Tur segundo y Miguel Ángel Martín tercero, mientras que Mauro Boglia se impuso En MX4 (más de 45 años), seguido de Juan Verdera y Juan Diego Berruezo.

En la categoría de Endureros -que se estrenó en esta edición-, el podio lo coparon tres corredores del motoclub organizador: primera posición para Ezno Billaud, segunda para Erik Prats y tercera para Antonio Alberto Vingut. En Aficionados, categoría para pilotos con menor experiencia competitiva, el podio quedó así quedó formado por Leonardo Constantino, Daniel Guevara y Jonas Martín.

Finalmente, En Promesas 85 cc (diez a 14 años), el triunfo fue para Llorenç Torres, por delante de Nicolas Escandell, ambos del Motoclub de Formentera i Eivissa y la Escuela de Motociclismo de Ibiza. En 65 cc (ocho a diez años), el protagonismo fue para Hugo Blascos, que confirmó su gran temporada —tras competir a nivel nacional en MX65— imponiéndose en ambas mangas con un ritmo muy superior. En Minicross 50 cc (seis a ocho años), la jornada dejó emoción y alternancia en cabeza. Vicent Bonet se impuso con autoridad en la primera manga, mientras que en la segunda un incidente en las primeras vueltas cambió el guion y dio la victoria a Aleix Domínguez y el podio lo completó Lluc Bella.

Cierre de temporada y mirada a Sa Coma

Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa agradecieron el trabajo de organización y preparación del circuito, así como la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell de Ibiza y los propietarios de los terrenos (la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni y Ferretería Can Mestret).

Con esta cita, el club da por cerrado el calendario de motocross de la temporada y pone el foco en la próxima competición: el Campeonato de Baleares de Enduro y Enduro Base, previsto para el fin de semana del 21 de diciembre en los terrenos anexos a la Cooperativa. El objetivo, a medio plazo, es que en 2026 el Motocross Illa d’Eivissa pueda celebrarse ya en el circuito definitivo de Sa Coma, una infraestructura largamente esperada por pilotos y aficionados.