Fiesta del ajedrez en el V Open de Navidad Ciudad de Eivissa en Vara de Rey

Vara de Rey acogió el pasado sábado la quinta edición del Open de Navidad Ciudad de Eivissa, el ya tradicional Obert de Nadal organizado por la Asociación Amics dels Escacs, que volvió a apostar por un formato tan especial como entrañable: un torneo de ajedrez por parejas pensado para disfrutar en familia y dar protagonismo a las jóvenes promesas.

El podio del torneo principal estuvo copado por ajedrecistas muy jóvenes que, pese a su temprana edad. El triunfo fue para la pareja 'Reis d'Occident', formada por Jairo Gutiérrez (Sub-10) y Martí Segura (Sub-14), que se alzaron con el primer puesto del campeonato. En segundo lugar se clasificaron 'Los peones de jengibre', integrados por Daniel Jiménez (Sub-10) y Sophie Diane Mantilla (Sub-14). El tercer puesto fue para la pareja 'Los ajedrecistas Navideños', formada por Alejandro Linero y Leo López, ambos de categoría Sub-8.

Variedad de parejas y torneo de Blitz

En total participaron 17 parejas, con combinaciones de todo tipo: padre e hijo, madre e hija, primos, hermanos, amigas… durante toda la jornada se vivió un ambiente marcado por la deportividad, en el que las victorias se celebraron en compañía y las derrotas se compartieron con la misma sonrisa, y en el que todos los jugadores se llevaron un premio navideño por su participación.

Paralelamente al torneo por parejas, la organización habilitó un espacio de juego libre donde se disputó un torneo Blitz cerrado a 8 jugadores. En esta competición rápida se impuso el FIDE Brahian Guevara, seguido por Gabriel Molina y Xavi Marí, completando así un podio de gran nivel. Destacó también la meritoria actuación de Joan Tur, que se desplazó expresamente desde Formentera para participar en el evento.

La jornada concluyó con la entrega de trofeos, que estuvo presidida por el regidor de Fiestas, Francisco Torres, poniendo el broche institucional a un torneo que consolida a Vara de Rey como escenario de referencia para el ajedrez navideño en la ciudad de Eivissa.