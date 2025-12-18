El Club Es Vedrà de gimnasia rítmica celebra la inclusión y la diversidad en una gala emotiva

El Club de Gimnasia Rítmica Es Vedrà celebró este martes su V Gala de Navidad en el Auditorio Caló des Oli, una cita que fue mucho más que una exhibición deportiva. La tarde estuvo marcada por un mensaje claro: la gimnasia rítmica puede ser también un lenguaje universal capaz de unir, derribar barreras y hacer brillar a cada persona de manera única.

Sobre el escenario, las gimnastas del club ofrecieron coreografías con ambientación navideña en las que destacaron el compañerismo, el trabajo en equipo y la inclusión como señas de identidad. Cada ejercicio fue el resultado de horas de esfuerzo y dedicación, pero también de confianza, constancia e ilusión, en una puesta en escena que conectó con el público y reforzó la idea de que la diversidad no solo suma, sino que enriquece.

El C.D. Es Vedrà subrayó el papel de sus entrenadoras, Natalia Herrero y Claudia Mazuelos, cuyo trabajo se apoya en pilares como la amistad, la cohesión del grupo y el crecimiento personal y deportivo de las gimnastas. La gala, según destacó el club, evidenció la importancia de crear espacios donde todas las personas tengan cabida para lograr un espectáculo auténtico y con significado.

Durante el evento, la entidad agradeció públicamente la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por la cesión del auditorio, así como el acompañamiento del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany desde los inicios del proyecto. También quiso reconocer el respaldo de representantes municipales, con mención al concejal de Deportes, Daniel Sánchez Gutiérrez, y al concejal de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Participación Ciudadana, Jorge Nacher Selva, presente en la gala.

El Club de Gimnasia Rítmica Es Vedrà recordó además que es el primer y único club oficialmente inclusivo de gimnasia rítmica de Baleares y que, en poco tiempo, se ha consolidado como referente a nivel nacional, defendiendo el deporte inclusivo como una herramienta necesaria para promover la igualdad de oportunidades, la integración y el desarrollo personal.