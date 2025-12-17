Santa Eulària celebra el Día del Balonmano con la presentación de la Asociación Paulina Buforn

Santa Eulària des Riu se sumará el próximo 23 de diciembre a la celebración del Día del Balonmano con la presentación oficial de la Asociación Paulina Buforn. La actividad tendrá lugar en las pistas polideportivas cubiertas de Puig d’en Valls, de 9.30 a 19.30 horas, y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, la Federació Balear de Balonmano, el Forn de Can Bufí y la marca Hummel.

La jugadora internacional española sacó a la luz la creación de su nueva asociación en su cuenta personal de Instagram hace un mes, con la que busca reforzar y promover balonmano base, además de impulsar otras causas como el papel de la mujer y la cultura ibicenca. La jornada estará especialmente diseñada para formar y motivar a jóvenes jugadores de entre ocho y 16 años, que podrán reforzar su habilidad, mejorar su conocimiento del juego y trabajar valores como el compañerismo y el esfuerzo. La organización proveerá bebida y comida a los jóvenes, que también podrán optar a camisetas y otras sorpresas mediante un sorteo.

Esta nueva entidad, formada por deportistas y profesionales vinculados al balonmano ibicenco, ofrecerá sesiones de técnica individual, táctica colectiva, charlas educativas y entrenamientos dinámicos con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para jugadores de la isla. Además de la propia Buforn, entre los formadores que estarán presentes destacan las figuras del portero del Trasmapi HC Eivissa Jorge Broto y la jugadora Aitana Santomé.