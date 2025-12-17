El judo pitiuso se cuelga ocho medallas en el Balear Junior y la Copa de España de Tenerife

El judo pitiuso firmó un notable fin de semana de resultados en el Campeonato de Baleares Junior, celebrado el pasado sábado 13 de diciembre en Calvià (Mallorca), y la Copa de España cadete e infantil disputada en Granadilla de Abona (Tenerife). Entre ambas competiciones, los representantes ibicencos y formenterenses se colgaron un total de ocho medallas entre más de 400 judokas procedentes de toda España y Portugal.

La delegación ibicenca desplazada a Mallorca sumó un total de cuatro preseas. En el Campeonato de Baleares Junior, Dina Hamri, del Club de Judo Sant Jordi, se proclamó campeona en menos 48 kilos, mientras que su compañero de club Ilya Marí se hizo con el oro en menos 90 kilos. El medallero se completó con los bronces de Alessandro Angelone (menos 66 kilos) y Aarón Planells (menos 73 kilos). Estos resultados permiten que tanto Dina Hamri como Ilya Marí disputen el próximo 17 de enero la Fase Sector, clasificatoria para el Campeonato de España de la categoría. La Delegación de Formentera también brilló en el autonómico, con un oro para Laura Escandell en menos 57 kilos y una plata para Katherine Ortiz en menos 70 kilos. Gracias a este resultado, Escandell también acompañará a los judokas ibicencos en la Fase Sector.

En paralelo, la Copa de España cadete e infantil de Tenerife contó con doble representación pitiusa: el Club de Judo Sant Jordi, con cuatro deportistas, y el Dojo Ibiza, con ocho competidores. En este caso, las dos medallas obtenidas llevaron la firma del Dojo Ibiza. En categoría cadete, Adriana Ferrer (menos 70 kilos) logró el bronce, sumando así su segunda medalla en Copas de España esta temporada. Para subir al podio, la ibicenca perdió en cuartos de final ante la portuguesa Inês Almeida, pero se rehizo en la repesca con una victoria sobre Nerea Arteaga, y se aseguró el metal en el combate por el tercer puesto frente a Safa Bazi.

En categoría infantil, José Ribas (más 66 kilos) se colgó la medalla de plata en la que era su segunda competición nacional del curso. Su recorrido incluyó triunfos ante los canarios Juan Daniel García y Diego Cubas y el gallego Felipe Romero en semifinales, cediendo únicamente en la final ante el también gallego Xabi Mauriz. Con este resultado, el joven judoka suma ya dos medallas en el circuito nacional de Copas de España.

A las puertas del podio

El resto de la participación ibicenca dejó actuaciones destacadas pese a quedarse a las puertas del podio. Por parte del Club de Judo Sant Jordi, Unai Gómez fue quinto cadete (menos 60 kilos) tras avanzar varias rondas y caer en semifinales y en el combate por el bronce; Jordi Torres logró la séptima posición cadete (menos 73 kilos) con una victoria en octavos, derrota en cuartos y un balance de una victoria y una derrota en repesca; Iván Agües (cadete, menos 66 kilos) firmó varias victorias antes de caer en octavos y en repesca, mientras que Abel Darvey (cadete en menos 66 kilos) fue eliminado en primera ronda.

En el Dojo Ibiza, Tanit Mercier finalizó quinta cadete en menos 48 kilos después de llegar a cuartos de final y perder posteriormente el combate por el bronce tras una buena repesca. Antonio Fernández en más de 90 kilos cadete no pudo competir por lesión, mientras que Leonora Huaman (menos 57 kg, cadete) cayó en primera ronda. En categoría infantil, Eric Ferrer (menos 50 kilos, élite) se despidió en octavos, Joan Bermúdez (más 66 kilos) terminó quinto tras alcanzar las semifinales y perder también el combate por el tercer puesto, y Carlos Fernández (más 66 kg, infantil promesas) no logró sumar victorias en los tres combates que disputó.

Los resultados de las distintas delegaciones confirman el buen momento del judo ibicenco y formenterense tanto en el ámbito autonómico como nacional, donde cada vez sigue dando más pasos en firme hacia la consolidación de este deporte.