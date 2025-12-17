Jornada llena de victorias para el Club Waterpolo Sant Josep
Los equipos base suman grandes actuaciones ante el Conecta Mallorca y el CEIB Gobycar, mientras que el absoluto golea al Calvià
El Club Waterpolo Sant Josep firmó un fin de semana de resultados muy positivos para casi todas sus categorías, confirmando el gran presente y futuro de su cantera. La jornada de sábado comenzó en la Piscina Melani Costa, donde los cadetes cayeron por 16-9 frente al Calvià. Sin embargo, el equipo de la categoría absoluta firmó una exhibición ofensiva ante el mismo rival, imponiéndose por un claro 5-21.
El plato fuerte llegó durante la jornada dominical, que arrancó con el reñido duelo que protagonizaron las infantiles Sargantanes frente al CEIB Gobycar B. Pese al esfuerzo y a un juego muy serio, las josepinas cayeron por un ajustado 8-9 en un partido marcado por la intensidad y la igualdad hasta el último cuarto. Después llegó el turno de los infantiles Dragons, que se impusieron con autoridad al Conecta Mallorca WP Naranja por 14-8, demostrando solidez defensiva, acierto en ataque y un gran trabajo colectivo.
La dinámica positiva continuó con el triunfo de los juveniles, que también se midieron al Conecta Mallorca WP en un encuentro muy disputado y en el que el Sant Josep supo decidir en los instantes finales para llevarse la victoria por 11-9. Para cerrar la jornada, los alevines ofrecieron una brillante actuación frente al Conecta Mallorca WP Morado con un contundente 16-6 que vuelve a poner de manifiesto el nivel y la proyección de los más pequeños del club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo nunca visto: el atleta Víctor Van den Driessche da la vuelta a la isla corriendo más de 200 kilómetros en 34 horas
- La SD Ibiza lamenta las muertes de Toni 'Tieta' y Mané García
- Camila Guateima, boxeadora de Ibiza y subcampeona nacional: «El boxeo ha cambiado mi vida»
- El kárate ibicenco ‘noquea’ a todos sus rivales en Tenerife
- Sant Josep reconoce a deportistas y entidades del municipio en una emotiva gala
- Carlos Moyà, socio de honor de la SD Ibiza
- Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
- Los premios Feim Esport 2025 coronan un año más al deporte de Santa Eulària