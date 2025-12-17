Jornada llena de victorias para el Club Waterpolo Sant Josep

El Club Waterpolo Sant Josep firmó un fin de semana de resultados muy positivos para casi todas sus categorías, confirmando el gran presente y futuro de su cantera. La jornada de sábado comenzó en la Piscina Melani Costa, donde los cadetes cayeron por 16-9 frente al Calvià. Sin embargo, el equipo de la categoría absoluta firmó una exhibición ofensiva ante el mismo rival, imponiéndose por un claro 5-21.

El plato fuerte llegó durante la jornada dominical, que arrancó con el reñido duelo que protagonizaron las infantiles Sargantanes frente al CEIB Gobycar B. Pese al esfuerzo y a un juego muy serio, las josepinas cayeron por un ajustado 8-9 en un partido marcado por la intensidad y la igualdad hasta el último cuarto. Después llegó el turno de los infantiles Dragons, que se impusieron con autoridad al Conecta Mallorca WP Naranja por 14-8, demostrando solidez defensiva, acierto en ataque y un gran trabajo colectivo.

La dinámica positiva continuó con el triunfo de los juveniles, que también se midieron al Conecta Mallorca WP en un encuentro muy disputado y en el que el Sant Josep supo decidir en los instantes finales para llevarse la victoria por 11-9. Para cerrar la jornada, los alevines ofrecieron una brillante actuación frente al Conecta Mallorca WP Morado con un contundente 16-6 que vuelve a poner de manifiesto el nivel y la proyección de los más pequeños del club.