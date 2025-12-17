El Consell de Ibiza reconoce a 53 deportistas por sus éxitos nacionales y europeos
Los atletas, de disciplinas como tiro con arco, gimnasia rítmica, natación, atletismo o kárate, recibieron un diploma, una mochila y una bandera de Ibiza
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, acompañado del conseller de Deportes, Salvador Losa, y del director insular de Deportes, Javier Bonet, ha recibido hoy a un total de 53 deportistas de la isla en un acto de reconocimiento por sus destacados resultados en competiciones de ámbito nacional y europeo.
Los premiados pertenecen a distintas modalidades deportivas, entre ellas tiro con arco, gimnasia rítmica, natación, atletismo y kárate, entre otras disciplinas, reflejando la diversidad y el buen momento que vive el deporte pitiuso en categorías de alto rendimiento. En el acto, los y las deportistas fueron obsequiados con un diploma acreditativo, una mochila y una bandera de Ibiza, que podrán lucir en las próximas competiciones estatales e internacionales en las que compitan desde hoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo nunca visto: el atleta Víctor Van den Driessche da la vuelta a la isla corriendo más de 200 kilómetros en 34 horas
- La SD Ibiza lamenta las muertes de Toni 'Tieta' y Mané García
- Camila Guateima, boxeadora de Ibiza y subcampeona nacional: «El boxeo ha cambiado mi vida»
- El kárate ibicenco ‘noquea’ a todos sus rivales en Tenerife
- Sant Josep reconoce a deportistas y entidades del municipio en una emotiva gala
- Carlos Moyà, socio de honor de la SD Ibiza
- Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
- Los premios Feim Esport 2025 coronan un año más al deporte de Santa Eulària