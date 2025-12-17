Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

El Consell de Ibiza reconoce a 53 deportistas por sus éxitos nacionales y europeos

Los atletas, de disciplinas como tiro con arco, gimnasia rítmica, natación, atletismo o kárate, recibieron un diploma, una mochila y una bandera de Ibiza

Todas las imágenes del recibimiento y reconocimiento a 53 deportistas de Ibiza en el Consell

Todas las imágenes del recibimiento y reconocimiento a 53 deportistas de Ibiza en el Consell

Ver galería

Todas las imágenes del recibimiento y reconocimiento a 53 deportistas de Ibiza en el Consell / Consell de Ibiza

Juan López

Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, acompañado del conseller de Deportes, Salvador Losa, y del director insular de Deportes, Javier Bonet, ha recibido hoy a un total de 53 deportistas de la isla en un acto de reconocimiento por sus destacados resultados en competiciones de ámbito nacional y europeo.

Los premiados pertenecen a distintas modalidades deportivas, entre ellas tiro con arco, gimnasia rítmica, natación, atletismo y kárate, entre otras disciplinas, reflejando la diversidad y el buen momento que vive el deporte pitiuso en categorías de alto rendimiento. En el acto, los y las deportistas fueron obsequiados con un diploma acreditativo, una mochila y una bandera de Ibiza, que podrán lucir en las próximas competiciones estatales e internacionales en las que compitan desde hoy.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents