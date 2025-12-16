La Mitja Marató de Formentera 2026 abre el periodo de inscripción definitiva

Este martes, 16 de diciembre, se abre el periodo de inscripción definitivo para participar en la XVII Mitja Marató de Formentera y los 8KM Sant Ferran-La Savina, que se celebrarán el 16 de mayo. En este proceso de inscripción, que se prolongará hasta el 7 de enero, pueden participar todos los preinscritos con el número de registro comprendido entre el 2830 y el 4829, y los preinscritos con los números entre el 10064-10626 y entre el 8001-8437, en la prueba 8K.

Un año más ha sido necesario acudir al sorteo de plazas después de que el plazo de preinscripción se cerrara con 7.837 atletas entre ambas pruebas superando ampliamente las 3.000 plazas autorizadas (2.000 para la Mitja Marató y 1.000 para la 8K).

Ahora, los premiados podrán confirmar su inscripción entre los días 16 de diciembre y 7 de enero a través de la página web oficial de la prueba. En el caso de que los agraciados con el sorteo no confirmen su inscripción antes del 23 y queden plazas libres, se abriría una repesca única de plazas a partir del día 12 de enero hasta agotarse las plazas.