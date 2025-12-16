Los palistas del CNSA logran trece medallas en la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar

El pasado fin de semana tuvo lugar en aguas mallorquinas, bajo la organización del Club Nàutic Portitxol, la segunda prueba de la Copa Balear de Kayak de Mar, a la que se desplazaron un total de 21 palistas del Club Nàutic Sant Antoni, desde categoría infantil hasta veteranos. Ha sido el reto inicial de la temporada, después de que la primera prueba, que tendría que haberse celebrado en la bahía de Portmany el mes pasado, se pospusiera hasta febrero por causas meteorológicas.

Los palistas del CNSA, que afrontaron distancias de 3.000 metros en el caso de los infantiles y 8.000 el resto de categorías, regresaron con un aluvión de medallas: tres de oro, siete de plata y tres más de bronce, para sumar un total de trece. El club, además, fue segundo en la clasificación por equipos, con 622 puntos. En primer lugar, quedó el Real Club Náutico de Palma, con 923 puntos, y en tercer puesto el Club de Mar de Mallorca, con 554 puntos.

Las medallas de oro fueron para Facundo González (SS1 Hombre Junior), Lara Ribas (SS1 Mujer Cadete B) y Júlia Roselló (SS1 Mujer Infantil A). Las de plata las recibieron Álvaro Rubio (SS1 Hombre Sub23), Roy Kikozashvili (SS1 Hombre Junior), Iciar Solé (SS1 Mujer Junior), Liam López (SS1 Hombre Cadete B), Gabriela Mendes (SS1 Mujer Cadete B), José Luis González (SS1 Hombre Veterano 50-54) y Joan Ramón (SS1 Hombre Veterano 60-64). Finalmente, los bronces fueron a manos de Toni Llorens-Sigifredo Felipe (SS2 Hombre Senior), Noel López (SS1 Hombre Sub23) y Laura Rubio (SS1 Mujer Cadete B)

«Esta cita en Mallorca ha sido la primera toma de contacto con la competición en esta nueva temporada. Una prueba que en el CNSA consideramos de preparación, al no ser el Kayak de Mar un objetivo principal de nuestro club. Sin embargo, aporta cosas muy positivas: buen ambiente de equipo, salir de la rutina en el club, comprobar el estado de forma actual de los deportistas tras varios meses de entrenamientos, disfrutar de la competición de nuevo... Estamos muy satisfechos con los resultados y con el ambiente de equipo durante toda la jornada», ha comentado el entrenador Eduardo Prendes.