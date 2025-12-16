El kárate ibicenco ‘noquea’ a todos sus rivales en Tenerife

Ibiza volvió a demostrar este fin de semana que el talento no entiende de tamaño ni de territorio. La isla estuvo representada con orgullo en la gran final de la Liga Nacional y de la Liga Iberdrola de kárate, celebrada en Tenerife, el evento culminante del calendario nacional y la cita en la que se reúnen los ocho mejores karatecas de cada categoría de toda España bajo el paraguas de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas.

La delegación del Samyd en Tenerife. | RFEK

En un escenario reservado solo para la excelencia, los clubes ibicencos Ibiza Samurai y Samyd firmaron una actuación sobresaliente cada uno con la obtención de tres medallas, reafirmando el crecimiento imparable de la cantera local y colocando a la isla en el mapa del kárate nacional con resultados, carácter y ambición.

El Ibiza Samurai acudió a Tenerife con seis deportistas clasificados, convirtiéndose en el club balear con mayor representación en la final, un logro de enorme valor teniendo en cuenta el poco tiempo de vida del proyecto. Y no solo estuvo presente: compitió, brilló y dejó huella.

La gran protagonista fue Nara Miranda Blesa, que se proclamó campeona de la gran final de la Liga Nacional y Gran Winner, cerrando una temporada simplemente perfecta. La karateca ibicenca ha ganado todas las pruebas del circuito nacional —primera fase, segunda fase, gran final— además del Campeonato de España, venciendo todos y cada uno de sus combates a nivel nacional. Un dominio absoluto que la sitúa como una de las grandes referencias del kárate base español.

La campeona declaró a Diario de Ibiza que «el año pasado» no logró «ganar ningún combate a nivel nacional», por lo que «ganar este año el Campeonato de España y la Liga» ha sido «muy importante» para ella. Antes de llegar a Tenerife, la prometedora luchadora se proclamó campeona en la segunda Liga de Ourense, donde ganó todos los combates por diferencias de seis y siete puntos. Imparable.

La categoría infantil femenina volvió a ser un escaparate del enorme potencial de Ibiza. Marina Manrique logró una brillante segunda posición, repitiendo medalla respecto a la última Liga Nacional, tras caer en la final ibicenca frente a Marta Barandica, del Samyd, en un duelo entre talentos de la isla que simboliza el excelente momento del kárate pitiuso. Por su parte, Maya Miranda Blesa se colgó el bronce, quedándose a las puertas de la final tras enfrentarse a su hermana en semifinales (tres veces se han medido las hermanas Miranda Blesa esta temporada), en uno de los combates más emotivos del campeonato.

El resto de representantes del Ibiza Samurai —Manuela Romero Lorenzo, Mateo Marimoreno y Alay Torres Pérez— compitieron en un entorno de máxima exigencia. Aunque no lograron acceder a las rondas finales, su presencia en una competición reservada únicamente a la élite nacional supone un paso fundamental en su formación y un reflejo del crecimiento sostenido del club.

A nivel colectivo, los números hablan por sí solos: el Ibiza Samurai finalizó decimocuarto en la clasificación femenina por clubes, entre 100 entidades, y cerró la temporada como mejor club balear y ostentando uno de los mejores balances de medallas y resultados en el ámbito nacional, consolidándose como una referencia emergente.

El Samyd también dejó una huella muy destacada en Tenerife, sumando tres medallas y confirmando el excelente nivel competitivo de sus deportistas. Marta Barandica logró el oro en kumite infantil femenino, mientras que Alba de la Torre Marín se colgó el bronce en kumite infantil femenino y finalizó séptima en la clasificación general de la Liga Nacional.

En categoría cadete, María de Torres Marín consiguió el bronce en kumite femenino, cerrando la temporada como quinta clasificada en la Liga, y Zarek Monsalve Tur firmó una notable actuación con una quinta posición en la gran final y el décimo puesto en la clasificación general de la Liga Nacional.

Más allá de las medallas, esta gran final deja un mensaje claro y esperanzador. La cantera ibicenca de kárate crece con paso firme, compite sin complejos y demuestra que, pese a no contar con la estructura ni el volumen de otras comunidades autónomas, el trabajo bien hecho, la constancia y la pasión están colocando a Ibiza entre los referentes del panorama nacional.

Tenerife fue el cierre de una temporada histórica. Pero también fue una confirmación: el kárate ibicenco ya no es promesa. Es presente… y es futuro.