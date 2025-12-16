El Gasifred Atlético se prepara para recibir al Colo Colo Zaragoza y celebrar su kilo solidario

El Polideportivo Insular Sa Blanca Dona se vestirá de gala este sábado a las 17.15 horas para acoger el partido correspondiente a la jornada 13 de la Segunda División Nacional de la Liga Nacional de fútbol sala entre el Gasifred Atlético y el Colo Colo Zaragoza con el que se pondrá el broche de oro a este 2025.

Los ibicencos, quintos en la tabla con 22 puntos, buscarán mantener su buena racha en casa ante el conjunto maño, décimo clasificado. Los pupilos de José Fernández contarán con el aliento de su afición en un encuentro que, además, tendrá un importante componente solidario. La entrada será gratuita, invitando a toda la isla a disfrutar de un gran espectáculo deportivo y a colaborar con una causa necesaria.

Como cada temporada, el último partido en casa antes del parón navideño se convierte en una cita especial: el 'XI kilo solidario Gasifred Atlético'. La iniciativa consiste en la recogida de alimentos no perecederos, productos de limpieza y artículos de aseo personal, que serán destinados a Cáritas, ayudando a los más necesitados durante estas fechas. Los puntos de recogida habilitados para dejar las aportaciones son Gasifred, Socías y Roselló y Almacenes Aragón. Cada kilo donado es, como recuerda el club, «un millón de gracias» para quienes recibirán la ayuda.

El equipo de Ibiza llega al duelo con sólo un partido perdido

En lo deportivo, el equipo de Ibiza llega al duelo con la intención de seguir demostrando que Sa Blanca Dona es un fortín en el que solo han perdido un partido de liga este 2025. La plantilla, consciente de la importancia de los tres puntos antes del descanso navideño, buscará imponer su intensidad, velocidad y cohesión en un partido que promete emoción de principio a fin. Los seguidores, acostumbrados a llenar la grada y empujar al equipo, serán un factor clave para que Gasifred Atlético se lleve la victoria y cierre el año con buen sabor de boca.

El sábado no será solo una fiesta del futsal: será también un recordatorio del compromiso del club con la sociedad y de la importancia de que el deporte y la solidaridad caminen de la mano. Gasifred Atlético invita a todos a disfrutar del espectáculo, a animar al equipo y, sobre todo, a colaborar en el kilo solidario. Porque, en Ibiza, competir y ayudar van siempre de la mano.