Últimas plazas para la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano entra en su recta final de inscripciones. A falta de pocos días para que termine el año, el 25 aniversario de la prueba ya roza el lleno total y todo apunta a que se colgará el cartel de sold out antes de finalizar 2025.

La edición de 2026 será una de las «más especiales» en la historia del evento. No solo por «celebrar 25 años de MTB en estado puro», sino por «reunir todos los ingredientes que han convertido a la Vuelta a Ibiza MTB en una de las pruebas por etapas más deseadas del calendario internacional: recorridos espectaculares, organización cuidada al detalle, ambiente único y el incomparable escenario natural de la isla de Ibiza».

Durante tres jornadas de competición, los participantes recorrerán «algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla, combinando senderos técnicos, pistas rápidas y vistas al mar Mediterráneo», en un formato que aúna «exigencia deportiva y disfrute». La prueba, abierta a parejas y categorías amateur y élite, se ha consolidado como una «experiencia accesible y, al mismo tiempo, altamente competitiva».

Con las inscripciones a punto de agotarse y una demanda que sigue creciendo a nivel nacional e internacional, la organización recuerda que quedan las últimas plazas disponibles y anima a los interesados a formalizar su inscripción cuanto antes. El coste de la inscripción de la Vuelta a Ibiza subirá el próximo 23 de diciembre, finalizando el precio de lanzamiento el 22 a las 23.59 horas.