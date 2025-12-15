La PE Sant Jordi presenta a sus 19 equipos de base en una gran fiesta del fútbol

El campo de fútbol de Sant Jordi se vistió de gala el pasado domingo para acoger la presentación oficial de todos los equipos de la PE Sant Jordi para la temporada 2025/2026. El evento, que reunió a más de 350 jugadores de la cantera, desde la categoría de escuelita hasta el primer equipo, simbolizó «la fuerza y el compromiso del club con el fútbol base del municipio».

El acto central consistió en el tradicional desfile de los 19 equipos, en el que cada jugador fue ovacionado por familiares, socios y aficionados que llenaron las gradas. El momento culminante llegó con la espectacular foto de familia, que plasmó la magnitud de la estructura deportiva del club en una sola instantánea.

La jornada contó con la presencia y el apoyo de las autoridades locales. El alcalde de Sant Josep asistió al evento, durante el que felicitó públicamente a la directiva, al cuerpo técnico y a todos los jugadores por su dedicación. En su intervención, el alcalde destacó la importancia de la PE Sant Jordi como motor social y formativo en el municipio.

«La presentación de la PE Sant Jordi es un claro ejemplo del buen trabajo que se está realizando con la base. Más de 350 jóvenes defendiendo nuestros colores es el mejor indicador de que el futuro de nuestro fútbol está asegurado», declaró Alfonso Rojo, presidente del club.