Orgullo ibicenco en natación: una generación dorada brilla en el Balear de Invierno

La natación ibicenca está de dulce. Los clubes de la isla mostraron una aplastante superioridad sobre sus adversarios en el Campeonato de Baleares de Invierno, celebrado este fin de semana en Palma y en el que participaron nadadores del Club Náutico Santa Eulalia, CN Portus y Club Natació Eivissa.

Club Náutico Santa Eulalia

El equipo de natación del Club Náutico Santa Eulalia firmó una sobresaliente actuación este fin de semana en el Campeonato de Baleares de Invierno, celebrado en Palma, donde logró un total de 22 medallas frente a los mejores clubes del archipiélago.

La expedición se desplazó el viernes a la capital mallorquina con un total de 19 nadadores, que compitieron a lo largo de cuatro jornadas, distribuidas entre sábado y domingo en sesiones de mañana y tarde. Entre los resultados más destacados sobresale la actuación de Ania Ferrer, que se proclamó campeona balear junior en los 100 metros libres, además de sumar una plata en los 50 mariposa junior, una plata en los 200 libres junior, y varios bronces en pruebas de alto nivel como los 100 libres absolutos, 200 libres junior y 50 libres junior.

También brilló Jimena García, con una plata en los 200 braza junior, un bronce en los 200 braza en categoría absoluta, y una nueva plata en los 400 estilos junior, confirmando su regularidad durante todo el campeonato.

El medallero individual se completó con los siguientes resultados: María Torres (infantil): bronce en 200 y 50 mariposa y plata en 100 mariposa; Víctor Adda (junior): bronce en 50 y 100 mariposa; Umi Pérez (junior): bronce en 200 estilos; Laia Roig (infantil): bronce en 200 y 400 estilos; Marc Roig (infantil): bronce en 400 estilos; Renee Álvarez (absoluta): bronce en 200 estilos; Vicky Ramón (junior): bronce en 50 braza, y María Bonet (infantil): plata en 100 estilos.

Además, el equipo masculino absoluto logró una destacada medalla de bronce en el relevo 4x100 libres, formado por Gabriel Torres, Víctor Adda, Umi Pérez y Matías Adda, poniendo el broche colectivo a un «campeonato muy completo».

Estos resultados reflejan el «gran nivel competitivo del equipo y el excelente trabajo realizado por nadadores y cuerpo técnico, consolidando al Club Náutico Santa Eulalia como una de las referencias de la natación balear», señalaron desde la entidad.

CN Portus

El CN Portus confirmó su gran estado de forma al sumar 16 medallas, de las cuales cinco fueron oros, siete platas y cuatro bronces. En categoría infantil, Sofía María Juan García se proclamó campeona balear en 100 espalda (1:07.39), 50 libre (27.67) y 50 espalda (31.23). Por su parte, Iara Canalejo Selas fue campeona balear en 200 estilos (2:31.03) y subcampeona tanto en el 200 espalda (2:30.16) como en el 400 estilos (5:24.30).

También en infantil, Lluc Cardona Morata logró cuatro subcampeonatos baleares en 50 braza (32.73), 100 braza (1:10.34), 200 braza (2:28.26) y 400 estilos (4:54.70). Abraham Barrón Cardona se alzó con el oro en 1.500 libre (18:27.95), la plata en 800 libre (9:26.03) y el bronce en 400 libre (4:32.62). En categoría junior, Gerard Prats Tur obtuvo dos medallas de bronce en 100 espalda (1:00.47) y 200 espalda (2:10.46), mientras que Paul Ziolkowski Tragueta sumó un bronce en 1.500 libre (18:02.39).

CN Eivissa

Por último, el Club Natació Eivissa también se sumó a la fiesta con ola consecución de varias medallas. El nadador más destacado fue Pau Torres, que se colgó dos oros en 400 estilos, dos platas y dos bronces en estilos y espalda. Aitor Molina se adjudicó dos bronces junior (400 y 800 libres), Miquel Llorens dos platas (100 libre y 100 mariposa) y un bronce (50 mariposa), Viola Sirignano un oro (50 mariposa) y un bronce (100 mariposa), Aroa Wong una plata (100 libre) y un bronce (50 espalda) y Paula Arteaga un bronce júnior (100 estilos).