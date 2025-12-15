Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Equipo Negro se lleva el gato al agua en el torneo de golf Ryder F. Cup

Los integrantes del equipo perdedor invitaron a los ganadores a comer en una jornada de amistad y celebración que se alargó hasta bien entrada la noche

Imagen del equipo ganador

Imagen del equipo ganador / Imam

Redacción Deportes

Ibiza

El Equipo Negro se llevó, por segundo año consecutivo, el torneo de golf navideño Ryder F. Cup, en una competición celebrada en el Club de Golf Ibiza. Se trata del segundo año consecutivo en el que el Equipo Negro, capitaneado por Emilio Solera y Antoni Massó, se lleva el gato al agua ante sus rivales, que claudicaron en la jornada que se disputó el sábado con un 6 1/2 a 3 1/2.

Los match play de la jornada del domingo confirmaron la victoria del equipo negro con una destacada actuación del italiano Massimiliano Pindi, que hizo que no se echara en falta a Sebastian Gamboa, quien este año no pudo acompañar a su equipo debido a su inminente paternidad. 

Como es tradición, Los jugadores y aficionados celebraron con entusiasmo este enfrentamiento en el que se puso de manifiesto la habilidad y determinación de los participantes, según destacaron desde Golf Ibiza.

Con la mirada puesta en el futuro, el Equipo Negro ya se prepara para revalidar de nuevo su título en la próxima edición, mientras que el Equipo Azul buscará la revancha en una competición que sigue consolidándose año tras año como un evento deportivo emblemático en la isla durante las fiestas.

