El Club Náutico Santa Eulalia suma 22 medallas en el Campeonato de Baleares de Invierno de natación

El equipo de natación del Club Náutico Santa Eulalia firmó una sobresaliente actuación este fin de semana en el Campeonato de Baleares de Invierno, celebrado en Palma, donde logró un total de 22 medallas frente a los mejores clubes del archipiélago.

La expedición se desplazó el viernes a la capital mallorquina con un total de 19 nadadores, que compitieron a lo largo de cuatro jornadas, distribuidas entre sábado y domingo en sesiones de mañana y tarde.

Entre los resultados más destacados sobresale la actuación de Ania Ferrer, que se proclamó campeona balear junior en los 100 metros libres, además de sumar una plata en los 50 mariposa junior, una plata en los 200 libres junior, y varios bronces en pruebas de alto nivel como los 100 libres absolutos, 200 libres junior y 50 libres junior.

También brilló Jimena García, con una plata en los 200 braza junior, un bronce en los 200 braza en categoría absoluta, y una nueva plata en los 400 estilos junior, confirmando su regularidad durante todo el campeonato.

El medallero individual se completó con los siguientes resultados: María Torres (infantil): bronce en 200 y 50 mariposa y plata en 100 mariposa; Víctor Adda (junior): bronce en 50 y 100 mariposa; Umi Pérez (junior): bronce en 200 estilos; Laia Roig (infantil): bronce en 200 y 400 estilos; Marc Roig (infantil): bronce en 400 estilos; Renee Álvarez (absoluta): bronce en 200 estilos; Vicky Ramón (junior): bronce en 50 braza, y María Bonet (infantil): plata en 100 estilos.

Además, el equipo masculino absoluto logró una destacada medalla de bronce en el relevo 4x100 libres, formado por Gabriel Torres, Víctor Adda, Umi Pérez y Matías Adda, poniendo el broche colectivo a un «campeonato muy completo».

Estos resultados reflejan el «gran nivel competitivo del equipo y el excelente trabajo realizado por nadadores y cuerpo técnico, consolidando al Club Náutico Santa Eulalia como una de las referencias de la natación balear», señalaron desde la entidad.