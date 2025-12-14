Lo nunca visto: el atleta Víctor Van den Driessche da la vuelta a la isla corriendo más de 200 kilómetros en 34 horas

El atleta local Víctor Van den Driessche ha logrado una hazaña deportiva sin precedentes: recorrer corriendo el perímetro completo de Ibiza, más de 200 kilómetros, en 34 horas sin parar y con unos 6.500 metros de desnivel acumulado. La salida tuvo lugar este sábado a las 8 horas en el puerto de Ibiza, junto al monumento de los pescadores, para regresar al mismo lugar este domingo a las 18.34 horas completamente agotado después de afrontar multitud de dificultades, como la lluvia o la falta de sueño.

El corredor admite que la parte más dura del reto fue correr de noche por la zona de Santa Agnès y Sant Mateu, ya que «estaba todo mojado por la lluvia y la niebla», además de que «algunos senderos estaban destrozados» y «no conocía algunos caminos». También reconoce que se había mentido un poco a sí mismo por no pensar mucho en la hazaña que estaba a punto de comenzar, ya que «ha sido más duro» de lo que esperaba.

El recorrido transcurrió por algunos lugares estratégicos de la isla, como Cala Gració, Portinatx, Cala Mastella, Cala Llonga o s´Estanyol, donde Van den Driessche tuvo que afrontar la falta de fuerza, de sueño y las frías condiciones meteorológicas de una larga noche entre piedras, senderos defectuosos y escasa iluminación.

Un reto emocional de superación

Durante toda la vuelta ha estado acompañado en distintos tramos por amigos, con el apoyo constante de su mujer y de sus inseparables Brami y Andoni, fundamentales en la asistencia. Pero sobre todo valora en el acompañamiento moral durante los momentos más críticos, cuando flaqueaban las fuerzas y solo la voluntad mantenía el avance.

Para llegar en las mejores condiciones posibles a este desafío, Van den Driessche encadenó varias pruebas de máximo nivel en los últimos meses que le han servido como preparación: la Chamonix de 110 kilómetros, los 100 kilómetros de la Vall d’Aran y, más recientemente, el 3 Días Trail Ibiza de 73 kilómetros, disputado hace apenas diez días. Víctor narra que esta vuelta a la isla es un sueño que ha ido tomando forma con el tiempo y que ha decidido regalarse dos días después de su 41 cumpleaños.

Más allá de las cifras, Víctor Van den Driessche ha vivido este proyecto como un ejercicio de superación personal y un reto emocional para demostrar que los límites pueden ampliarse con dedicación, constancia y pasión. El atleta ya puede decir que, tras mucho esfuerzo y sacando fuerzas de flaqueza, ha firmado una de las gestas deportivas más exigentes realizadas en Ibiza, para dejar un ejemplo de esfuerzo y perseverancia a toda la comunidad deportiva de la isla.