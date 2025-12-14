La UD Ibiza vuelve a quedarse a cero

La UD Ibiza prolonga su crisis de resultados tras no pasar del empate sin goles -una vez más- ante el Villarreal B en el Palladium Can Misses. Los celestes continúan con sus problemas de cara a gol, después de una primera parte en la que el filial amarillo pudo adelantarse varias veces en el marcador, de no ser por un coloso Ramón Juan. La buena noticia es que gracias a este punto el equipo sale del descenso, y afrontará el último enfrentamiento del año en Alcorcón con la necesidad de seguir sumando.

El partido no pudo empezar peor para los ibicencos, que vieron como Ramón Juan tuvo que despejar un disparo de Budesca en una ocasión muy clara para los groguets. Los celestes iban con dos marchas menos sobre el césped, y el filial amarillo volvió a enmudecer Can Misses, con un disparo que terminó en gol anulado por escasos milímetros.

El dominio visitante era una realidad, y los isleños solo lograron acercarse a la portería de Kinairekin por medio de Davo, con un disparo blando que no inquietó al submarino. Ramón Juan, el mejor de los pitiusos, volvió a evitar el primero del Villarreal B en el minuto 15 con una gran parada a un remate ajustado de Tomás Facundo. Y es que no se atisbaban signos de reacción por parte del conjunto de Miguel Álvarez, que se vio superado por la velocidad en la conducción de los hombres de Albelda. El cancerbero catalán volvió a intervenir para repeler un tiro cruzado de Víctor Moreno, muy incisivo por la derecha y uno de los mayores peligros de los amarillos.

Aunque los ibicencos estaban dejando una de las primeras partes más flojas en lo que va de temporada, Bebé tuvo en sus botas el primero del partido en un mano a mano que tapó Kinairekin transcurrida la media hora. Gallar, cinco minutos después, envió a las nubes un remate dentro del área a pase del caboverdiano. Los últimos diez minutos del primer periodo fueron la única señal positiva de un equipo que aprovechó los espacios que permitía el filial en línea de tres cuartos. Sin embargo, el encuentro llegó al descanso sin goles y con algún tímido silbido de una afición descontenta.

Dominio sin goles

Álvarez dinamitó el banquillo y optó por un triple cambio: Joao Gabriel, Del Olmo y Señé saltaron al campo para sustituir a Gallar, Ernesto y David García. El jienense era consciente de la necesidad de una transformación sobre el césped y el equipo lo notó.

La segunda mitad fue un reset para los celestes, que tuvieron la ocasión más clara del partido en el primer minuto por medio de Davo. Una transición de Unai Medina por la derecha terminó en un disparo suave del gallego que impactó en el poste de la portería. Y es que no sería el último aviso local durante los primeros compases, ya que Davo se resbaló dentro del área y no pudo empalar el esférico tras un regate de Bebé sobre Kinairekin.

Ya se veía una actitud diametralmente opuesta a la ofrecida en la primera parte: presión profunda, velocidad en los pases y mayor actividad en las bandas. Sin embargo, Ramón Juan tuvo que emplearse a fondo en el 55 para evitar el primero de los amarillos, que en las botas de Diatta pudieron estropear el fulgurante inicio de la UD Ibiza. El colegiado tardó varios minutos para anular un posible penalti a favor de los groguets, que también movieron ficha ingresando a Gaitán en el campo.

Señé probó fortuna desde la parte izquierda del área con un disparo raso que se marchó a la derecha del arco, minutos antes de que Bebé rozara el palo con un libre directo desde 25 metros. Y es que el filial comenzaba a acularse en su propia área, con el objetivo de sacar un buen punto de Can Misses y esperar alguna opción al contraataque. Y así fue, tras un disparo de Álex Rubio que se marchó desviado, en una de las transiciones de los castellonenses.

Pese a la urgencia de sumar, los celestes no conseguían traducir el dominio del balón en ocasiones claras dentro del área grogueta. Además, el filial reclamó un posible en el tiempo de descuento que De Santisteban denegó nuevamente tras comprobarlo en la pantalla del Var. Gaitán pudo colocar la estacada con un remate que logró tapar Ramón Juan, el mejor de los locales. El partido terminó con un nuevo empate a cero y con otra mala noticia: la lesión de un Joao Gabriel que tuvo que retirarse en camilla.