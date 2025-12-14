La SD Ibiza tira de épica y vence al Barbastro con una remontada en el minuto 90

No hay quien le pare los pies a la SD Ibiza. El conjunto rojillo se sobrepuso a las adversidades en tierras aragonesas y venció por la mínima (1-2) a la UD Barbastro, rival directo en la lucha por la permanencia. Los pupilos de Raúl Casañ remontaron un duelo que se les había puesto muy cuesta arriba gracias a una diana de Lorenzo Busi en el minuto 90, quien ejecutó a la perfección un brillante contragolpe.

La victoria de los isleños, la primera de la temporada como visitantes, los aleja de los puestos de descenso. Además, su excelente dinámica de resultados —con cuatro victorias en los últimos cinco partidos ligueros y un empate— los acerca a la zona de play-off de ascenso. Quién lo iba a decir hace unos meses.

Igualdad en los compases iniciales

Conscientes de lo mucho que había en juego en el Campo Municipal de Deportes de Barbastro, ambos contendientes comenzaron el duelo sin asumir riesgos. El miedo a perder era evidente. Así, ni locales ni visitantes fueron decididamente en busca del triunfo.

Aunque el guion inicial tampoco supuso ninguna sorpresa, sí lo fue la entrada en el once de Sebastián Arenas. El joven guardameta de 20 años, a priori tercer portero de la SD Ibiza, debutaba en Liga con el cuadro rojillo. Lo hizo en detrimento de Edu Frías, quien figuraba inicialmente como titular, aunque posteriormente el club ibicenco actualizó su alineación inicial.

Pocas cosas destacables estaban ocurriendo en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo 3 de Segunda RFEF. Sin ocasiones de gol, ambos porteros eran casi espectadores de lujo.

Las expectativas de que se rompiera el resultado gafas en el marcador eran prácticamente nulas. Eso sí, la SD Ibiza era el equipo que transmitía algo más de sensación de peligro.

En duelos muy cerrados, el balón parado suele jugar un papel fundamental para abrir la lata. Precisamente, una falta lateral puso en ventaja al Barbastro. Arenas salió con todo hasta el punto de penalti para repeler un balón aéreo. El meta contactó con los puños el esférico, pero su extraño despeje se fue hacia atrás y acabó en el fondo de la red.

A falta de cinco minutos para el descanso, la SD Ibiza estuvo cerca de empatar. Un buen testarazo del lateral granadino Raúl Castro obligó a emplearse a fondo al guardameta del Barbastro, David Troya. El dorsal 25 evitó la diana con una gran intervención.

Con 1-0 en el marcador, ambos contendientes se marcharon al túnel de vestuarios. La victoria provisional de los barbastranos, unida a los resultados que se estaban produciendo en el resto de encuentros de la jornada, ponía en apuros a los rojillos, que regresaban de forma provisional a los puestos de descenso.

El segundo tiempo arrancó con una SD Ibiza a la que la suerte le sonrió pronto. En el minuto 48, una buena acción individual por la banda izquierda del talentoso centrocampista rojillo Mario Riquelme terminó con un centro que impactó en las manos del defensor local Eduardo Mingotes dentro del área. Fue una acción desafortunada para el central zaragozano, ya que el contacto fue totalmente involuntario.

La jugada fue muy protestada por los locales. El eterno debate sobre qué manos son sancionables y cuáles no parece no tener fin en el fútbol español.

Ajeno a la polémica, Marcos García, uno de los líderes del equipo, asumió la responsabilidad del penalti. No perdonó.

Con el 1-1, la SD Ibiza siguió siendo mejor que el Barbastro. Los de Casañ tenían el control del partido, ante un Barbastro bastante inofensivo.

Con el paso de los minutos, la SD Ibiza tuvo, a diferencia de su contrincante, alguna oportunidad para romper la igualdad en el electrónico. Un potente tiro lejano desde la frontal del área de García, uno de los mejores futbolistas del choque, se marchó ligeramente por encima de la portería de Troya.

El combinado afincado en Can Misses estaba avisando. Riquelme tuvo el 1-2 en sus botas en el minuto 72. Poco después, el joven ariete Álex Sánchez, sin oposición y prácticamente dentro del área pequeña, desaprovechó una oportunidad de oro. Su cabezazo se marchó fuera.

En los compases finales, los aragoneses se volcaron al ataque. Los rojillos aprovecharon esta situación para remontar el partido con una contra letal. Busi, revulsivo de lujo, recogió el esférico en el medio del campo y se deshizo de su marcador, último hombre del Barbastro. Solo ante Troya, al joven extremo ibicenco no le tembló el pulso y definió como un auténtico killer.