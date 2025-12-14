La SD Ibiza quiere seguir invicta y encadenar cinco partidos sin perder en Barbastro

La SD Ibiza se encuentra en el mejor momento de la temporada gracias a una excelente dinámica de resultados. Con mucho oficio y una gran solidez defensiva, los rojillos han escalado posiciones en las últimas semanas en el grupo 3 de Segunda RFEF hasta salir de la zona de descenso. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. No pueden relajarse ni un ápice, y menos todavía en su próximo compromiso liguero, este domingo a las 12 horas, en casa de la UD Barbastro. Los aragoneses son un rival directo de los ibicencos en la lucha por la permanencia.

El conjunto dirigido por Raúl Casañ afronta el duelo correspondiente a la jornada 14 del campeonato en undécima posición, con 18 puntos en su casillero. Los ibicencos encadenan cuatro encuentros ligueros consecutivos sin conocer la derrota. De ellos, tres se han saldado con victoria y el restante fue un empate con sabor a triunfo, tras lograr un 0-0 en el campo del Poblense, líder de la categoría. La SD Ibiza no pierde desde el pasado 9 de noviembre, cuando cayó por la mínima (2-1) y en los minutos finales en el feudo de uno de los colosos de la competición, la UE Sant Andreu.

El cuadro pitiuso está empatado a puntos con el Terrassa, equipo que ocupa puestos de play-out, y cuenta con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, que delimita precisamente el Barbastro.

En cuanto al Barbastro, el conjunto aragonés es el segundo peor local de la categoría. El equipo dirigido por Dani Martínez apenas ha sumado ocho puntos de los 21 posibles en los encuentros disputados ante su afición. Así, su balance como local es de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Además, solo ha logrado un triunfo en sus últimos siete partidos.

A pesar del gran momento de forma de los ibicencos, aún tienen una asignatura pendiente: mejorar considerablemente sus prestaciones lejos de su feudo. Los rojillos son el segundo peor visitante del grupo, con un balance de cero triunfos, dos empates y cinco derrotas. Además, han encajado diez dianas como visitantes y solo han anotado cuatro. La diferencia es de menos seis goles.

La situación de ambos combinados y la ínfima distancia en la tabla clasificatoria, hacen que no haya, a priori, un claro favorito para hacerse con los tres puntos en un duelo que se prevé muy igualado.

Por otro lado, el gran trabajo defensivo de la SD Ibiza es una de las claves a las que se aferran los rojillos para prolongar su buen momento. Conviene recordar que no han encajado ningún gol en los últimos cuatro partidos, coincidiendo con su racha de imbatibilidad. El cancerbero rojillo titular en las últimas semanas, Edu Frías, acumula 364 minutos —sin contar los tiempos de descuento— sin recoger un balón del fondo de su portería. Ante el Barbastro, buscará firmar una nueva portería a cero.