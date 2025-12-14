Domingo de alegrías para Peña Deportiva y SD Formentera

La Peña Deportiva volvió a la senda de la victoria y lo hizo a lo grande. El conjunto dirigido por Raúl Garrido había caído la pasada semana por la mínima (1-0) ante el Mallorca B, rival directo en la lucha por el ascenso. Por ello, necesitaba con urgencia un triunfo para no descolgarse de la pelea por el liderato del grupo XI de Tercera RFEF. Los ibicencos no defraudaron y firmaron una contundente goleada (5-1) ante la UE Alcúdia.

Este contundente triunfo del combinado de la Villa del Río le permite seguir plenamente inmerso en la disputa por el campeonato. De este modo, los santaeularienses cerraron la decimocuarta jornada liguera en la tercera posición, con 34 puntos en su casillero. Se sitúan a tres del Mallorca B, segundo clasificado, y a cinco del Manacor, líder del grupo. No obstante, conviene destacar que sus dos principales rivales mantienen un ritmo muy alto, ya que prácticamente cuentan sus partidos por victorias.

Por su parte, la SD Formentera protagonizó una de las sorpresas de la jornada. El equipo entrenado por Maikel Romero se impuso por la mínima (0-1) en su visita al campo del Mercadal, conjunto que ocupa puestos de promoción de ascenso. Los menorquines solo habían perdido un encuentro como locales en lo que iba de temporada antes de este choque. Sin embargo, no lograron puntuar frente a los formenterenses, que se llevaron los tres puntos gracias a un tanto de Alberto Górriz.

Con este triunfo, el Formentera finaliza la jornada en la octava posición, a cinco puntos de los puestos de play-off y con siete de ventaja respecto a las plazas de descenso.