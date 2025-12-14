El Class Sant Antoni pierde con contundencia en Zaragoza

El Class Bàsquet Sant Antoni no pudo firmar su mejor racha de la temporada en la fase regular de la liga tras perder este domingo frente al CB Zaragoza (89-69). Una derrota que no entraba en los planes del equipo ibicenco, que llegaba con un registro de tres victorias consecutivas, pero que desperdició una gran gran oportunidad para mantenerse colíder con el Amics Castelló, que se queda primero en solitario con un triunfo más que los isleños.

No fue un buen partido de la escuadra entrenada por Josep Maria Berrocal, que pagó el esfuerzo de tres encuentros en apenas ocho días. Se volvió a ver al bloque inseguro e inestable de otras ocasiones, que fue de más a menos y que pagó sus inexplicables desconexiones. Provisionalmente, los baleares salen de la undécima jornada terceros en el Grupo Este de Segunda FEB, favorecidos por el aplazamiento del duelo entre el Gandía y el Llíria (que no se jugó debido a la alerta de mal tiempo en la Comunitat Valenciana).

Con unos porcentajes de tiro discretos, y una pésimo acierto en el triple (22,6%), el Class tampoco estuvo lo suficientemente agresivo en defensa. Kai Johnson y Santi Paz (con 13 puntos cada uno) fueron sus máximos anotadores, pero hubo jugadores que estuvieron especialmente diluidos en la pista. Mientras, con los aragoneses brillaron con luz propia Juanpe Jiménez (18 puntos), así como Daniel Arjol, Johnatan Zhao y Adrià Aragonés (17 puntos cada uno). Los cuatro fueron una pesadilla para los de Sant Antoni.

En la primera parte del encuentro se vio un equipo de dos caras. Si en el cuarto inaugural los pitiusos se mostraron efectivos y acertados en ataque, en el segundo llegaron los errores y las pérdidas incomprensibles para darle vida a un rival que defendió mucho mejor y le dio la vuelta a la tortilla. La caída visitante continuó en la segunda parte.

Comienza el partido

Una canasta de Gatell para los locales abrió las hostilidades, pero el buen hacer de Johnson y de Paz con sus puntos puso a los ‘portmanyins’ en clara ventaja (7-15). Los de Berrocal habían entrado cómodos a la pista y acabaron el primer cuarto por delante (17-24).

De salida, Blat abrió el segundo acto con un triple que establecía el 17-27. Pero el Zaragoza cambió sus prestaciones defensivas y el Class entró muy pronto en bonus (quedaban 6:31 minutos para llegar al descanso). Zhao, Arjol y Jiménez empezaron a encestar con facilidad, con Gatell haciendo de las suyas también para los locales. Eso se tradujo en que los zaragozanos se acercaron hasta el 29-31 y Berrocal pidió tiempo muerto.

Al técnico catalán no le sirvió de nada porque el Zaragoza empató el duelo (31-31) y acabaría tomando el mando con dos libres de Gatell (35-33). El conjunto entrenado por Víctor Rubio se lo creyó y poco a poco fue abriendo su ventaja, frente a un Class incapaz de frenar el mejor baloncesto de su adversario. Al descanso, 42-36. Partido abierto, pero con la sensación de que tenían que cambiar mucho las cosas si el Sant Antoni quería sacar una victoria que empezaba a complicarse.

El escenario empeoró mucho para los de Berrocal en el tercer cuarto, superados en todo momento por el ímpetu y el acierto de su oponente. Un triple de Alvarado fijó el 58-44 (+14). Nuevo tiempo muerto del CBSA, que no encontró la fórmula de cambiar las cosas. El periodo terminó con un desalentador 69-55.

Y en el último cuarto, el Sant Antoni no tuvo ni la continuidad ni la fe necesarias para darle la vuelta a la situación. Fue un quiero y no puedo para los de Sant Antoni, que cedieron la cuarta derrota de la temporada (89-69). El próximo sábado visitará Sa Pedrera el Oca Global Salou, partido con el que los isleños cerrarán el año. Toca ganar para despedir 2025 con mejores sensaciones.