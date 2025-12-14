Álex Cardona gana La Cursa de s'Indiot 2025

Álex Cardona, del Grup Esportiu Es Vedrà, fue el más rápido en la popular Cursa de s’Indiot 2025. El ciclista completó la exigente prueba, de aproximadamente 42 kilómetros, con un tiempo de 1h 09’56’’. El triunfo fue muy ajustado, ya que Cardona cruzó la línea de meta tan solo un segundo antes que su compañero de equipo, Edu Laporte. El podio lo cerró Álex Lambert, del Ibiza Cycling Team, que concluyó la prueba tras un intenso duelo con Laporte.

En la categoría femenina participaron únicamente dos ciclistas. La vencedora fue María Victoria Abrate, del AD Ibiza Half Triathlon, quien detuvo el cronómetro en 1h 20’26’’, seguida de Carla Ferrer Cardona, del SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia, con un registro de 1h 24’19’’.

En la categoría máster 60 masculina, el campeón fue el ciclista independiente Antonio Hidalgo Guasch, con un tiempo de 1h 13’11’’, mientras que en máster 50 la victoria correspondió a Roger Stock (1h 13’13’’), quien cruzó la línea de meta con el mismo registro que Manuel Recio Cívico, del GE Es Vedrà.

En las categorías máster 30 y máster 40, los mejores fueron para Álex Cardona y Álex Lambert, respectivamente.

Por último, en la categoría júnior masculina, el más veloz fue Marc Serra, del Club Esportiu Master Team, con un tiempo de 1h 11’14’’.

El recorrido fijado para la edición de este año fue de carácter circular, sobre un circuito urbano de nueve vueltas de casi cinco kilómetros cada una. Cabe recordar que la prueba contó con más de 200 inscritos.

La histórica carrera ciclista, con más de cuatro décadas de trayectoria, bajó el telón en el barrio de Can Misses justo la misma mañana que se disputó, desde las 12 horas, el duelo de Primera RFEF entre la UD Ibiza y el Villarreal B.