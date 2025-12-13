Triunfo de oro del Trasmapi en Oviedo

El idilio del Trasmapi HC Eivissa cada vez que juega fuera de la isla parece no tener fin. El conjunto ibicenco logró este sábado sobreponerse al duro mazazo sufrido la semana pasada, cuando cayó goleado en casa (29-41) ante el UBU San Pablo Burgos. Los pitiusos se repusieron y firmaron un triunfo agónico que sabe a oro en la pista del Confía Base Oviedo por 20-21.

El conjunto dirigido por Eugenio Tilves está abonado esta temporada al sufrimiento. Sus partidos no son aptos para cardíacos y el duelo disputado en tierras asturianas, correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor Plata masculina, no fue una excepción.

En jornadas anteriores, el Trasmapi había mordido el polvo en los instantes finales en repetidas ocasiones. Sin embargo, esta vez le sonrió la fortuna. Un trallazo del talentoso y potente lateral ucraniano Roman Chychykalo, a falta de poco más de 60 segundos para el pitido final, se coló en el fondo de las mallas del siempre competitivo conjunto ovetense.

Tras ello, los locales fueron con todo en busca del empate, pero se toparon con un excepcional Jorge Broto. El ágil cancerbero visitante se erigió en héroe antes del pitido final, ya que una extraordinaria parada en la última jugada del partido permitió que el combinado taronja regresara a Ibiza con los dos puntos en el bolsillo.

Broto y Chychykalo fueron los dos jugadores más decisivos en el vital triunfo de los pupilos de Tilves. Otro de los hombres del encuentro fue Mauricio Basualdo. El lateral argentino cuajó una buena actuación y fue el máximo anotador del Trasmapi, con cinco goles en su haber.

El Trasmapi HC Eivissa llevó la batuta del encuentro, correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor Plata masculina, desde el inicio. El club presidido por Jaume Marí salió con todo en busca de un triunfo que le permitiera alejarse aún más de los puestos de descenso, prueba de ello fue el resultado del primer parcial. El combinado isleño ya contaba con tres goles de ventaja (1-4) tras los cinco primeros minutos de juego.

Con el paso de los minutos, el conjunto asturiano reaccionó y puso toda la carne en el asador para igualar el encuentro. Sin embargo, el Trasmapi se mostró más letal en ataque y sólido en defensa, lo que le permitió llegar al descanso con ventaja en el marcador (9-11).

Tras el paso por vestuarios, el Base Oviedo dio un paso al frente y puso en serios aprietos a un Trasmapi que incluso llegó a verse por debajo en el marcador del polideportivo de Vallobín.

Con el conjunto ibicenco casi contra las cuerdas, entraron en escena Chychykalo y Broto para decantar el duelo.