Toni Vingut, pregón y exhibición para inaugurar las fiestas de Can Bonet

Las fiestas del barrio de Can Bonet han dado el pistoletazo de salida durante la tarde de este sábado con un pregón tan emotivo como divertido a cargo del piloto dakarino Toni Vingut, nacido en este territorio de Sant Antoni. Además, el deportista subió al escenario frente a un centenar de vecinos luciendo la chaqueta de piloto del último París Dakar 2024, con el dorsal 176, y arrancó una sonada ovación del público.

Durante su intervención, Vingut quiso empezar aclarando en tono de broma que no había elaborado el discurso «con ChatGPT» y después comenzó a evocar recuerdos de su infancia y juventud en un barrio que en aquel entonces estaba «sin iglesia, sin centro social, sin banco e incluso sin Guardia Civil».

Gran parte de las calles del conocido lugar sanantoniense aún estaban sin asfaltar, motivo por el que el pilotó bromeó nuevamente aludiendo a que «quizás la pasión por correr el Dakar vino de ahí». Aún en tono sarcástico, el piloto aseguró que ser el primer pregonero del barrio «es mucha responsabilidad, pero por lo menos seré el mejor durante un año», comentario que desató las risas de los asistentes. También explicó que en su niñez «todos iban en bici a la escuela de Can Bonet y nadie llevaba casco» y que por esa razón todos «estábamos hechos de otra pasta porque todos sobrevivimos», siguió, entre aplausos.

Toni Vingut da el pregón que da inicio a las fiestas del barrio de Can Bonet / JA RIERA

«Más 'verro' que él no lo hay»

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, quiso poner en valor la trayectoria deportiva de Vingut, del que destacó «su carácter cercano y el cariño que le profesa el municipio», además de augurarle «un gran resultado» en su próximo Dakar, en el que participará como copiloto. Como reconocimiento, y en calidad de primer pregonero de las fiestas de Can Bonet, el piloto recibió de manos del alcalde la estatua de un ‘verro’, símbolo del barrio, al afirmar Serra que «más verro que él no lo hay».

Tras el pregón, llegó la hora de quemar rueda. Vingut ofreció una espectacular exhibición con el mismo quad con el que compitió en el Dakar 2024, poniendo el broche de oro a una tarde muy especial para los vecinos de Can Bonet y marcando el punto de partida de las celebraciones en el barrio.