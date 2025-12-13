Demasiado Móstoles para el Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético visitaba este sábado tierras madrileñas con la complicada misión de doblegar al MRB FS Móstoles. Ambos conjuntos afrontaban el encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de liga de la Segunda División de Fútbol Sala, empatados a 22 puntos. Sin embargo, el combinado mostoleño dio un golpe sobre la mesa y se impuso por 3-1 a los pupilos de José Fernández.

El Gasi se fue de vacío de Móstoles. Aunque no logró puntuar ante un equipo que aún no había perdido en lo que iba de campeonato doméstico, vendió muy cara su piel y no le puso nada fáciles las cosas a su aguerrido contrincante.

La igualdad entre ambas escuadras fue una de las notas predominantes del inicio del choque. De hecho, el primer tiempo concluyó sin goles y, con el 0-0, ambos equipos se marcharon a los vestuarios.

Tras el descanso, los locales salieron a la pista del pabellón Andrés Torrejón con todo en busca de los tres puntos. El cuadro entrenado por Marcos Constantino Cruz Izquierdo abrió la lata a los tres minutos del segundo acto gracias a la diana de Daniel Sánchez Santos.

El 1-0 dio aún más confianza al FS Móstoles, que no tardó en ampliar su ventaja. En el minuto 26, Manuel Diz Sánchez Cruzat anotó el 2-0.

Las cosas se pusieron muy complicadas para el Gasifred, que necesitaba una reacción inmediata para meterse en el partido, y la hubo. Ramón Vargas Pérez, apenas 60 segundos después del tanto de Diz, puso picante al encuentro.

Con todo por decidir, el duelo se acercaba a su fin y los visitantes soñaban con el empate. Sin embargo, el FS Móstoles rompió las esperanzas de la plantilla dirigida por Fernández. Rafael Luque Mármol, en el minuto 39, sentenció el encuentro y estableció el definitivo 3-1 en el marcador del pabellón Andrés Torrejón.