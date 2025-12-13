Jornada irregular de los equipos pitiusos en Tercera RFEF

La Tercera Federación volvió a la isla una semana más en una jornada de sábado en la que la SD Portmany y el Inter Ibiza reflejaron dos caras opuestas. Por un lado, los portmanyins lograron imponerse al Son Cladera por 1-0 en el Municipal de Sant Antoni y cortan la mala racha de resultados. Por el otro, el conjunto de Carlos Fourcade se vio superado ante el Manacor, actual líder de la categoría, tras caer por 4-1.

La SD Portmany recibía a un Son Cladera que quería seguir sumando para adentrarse en posiciones de play-off. Los hombres de Lolo Paniza llegaban al partido tras sumar dos derrotas consecutivas frente a dos rivales rocosos como el Alcudia y Mallorca B, y necesitaba sumar urgentemente si no quería volver a revivir los fantasmas del descenso, como hizo a principio de temporada.

No titubeó el conjunto sanantoniense, que a la media hora de partido se adelantó por medio de Isaac Kehinde para establecer el 1-0 en el electrónico. Pese al gran nivel del conjunto mallorquín, que no perdía desde el pasado 25 de octubre, los rojillos supieron aguantar el partido hasta el minuto final y llevarse el encuentro, no sin antes ver como Toni Reche sería expulsado durante el tiempo de descuento. Con esta victoria, los isleños se ubican en la posición catorce, con catorce puntos en catorce partidos disputados. Un verdadero pleno.

Sangría en Manacor

El Inter Ibiza, por su parte, buscaba dar la sorpresa ante un Manacor que solo había caído esta temporada ante la Peña Deportiva. Los de Carlos Fourcade venían de caer frente al Mercadal la pasada jornada y no querían regresar a una mala dinámica.

Sin embargo, no transcurrieron ni dos minutos de partido hasta que Marco Alarcón abrió la lata para los mallorquines. El encuentro no auguraba buenas sensaciones desde el inicio y Nico Rubio, de penalti, colocó el 2-0 antes del descanso. El gol de Facu Algañaraz en el minuto 65 parecía dar esperanzas para los interistas, pero Pedro Marín, por un lado, y Lluís Ballester, por el otro, se encargaron de sentenciar un encuentro que terminó 4-1.

Con esta derrota, los pitiusos se colocan en tierra de nadie en la mitad de la tabla con 17 puntos, aunque alejados del descenso y tras competir un partido que se presuponía realmente difícil.