Goleada y exhibición de Fati Villar para el San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa volvió a brindar otro recital futbolístico a la afición de Es Viver tras vencer por 7-0 al Colegio San José en el partido correspondiente a la jornada 13 del Grupo 1 de Segunda División. Las chicas de Sergio Oruj ofrecieron un espectáculo en el que Fati Villar, una vez más, fue la protagonista principal con cinco goles. La uruguaya está en estado de gracia y se coloca como pichichi de la categoría con 21 goles en 13 partidos.

El encuentro comenzó con un suceso algo inesperado, pues el temporizador del marcador no funcionaba, motivo por el que el partido se demoró durante más de cinco minutos. La reanudación enfrió los primeros compases del enfrentamiento, en los que prácticamente no hubo disparos sobre ambas porterías. El primer aviso lo dio Lucía, que no logró conectar bien con el esférico para lograr el primero. La réplica de las cacereñas llegó por parte de Isabel, que mandó un disparo a escasos centrímetros del arco defendido por Paola.

Lucía y Robertinha, con una doble ocasión, esclarecieron el dominio de las pitiusas, cada vez más cómodas sobre la pista. Sin embargo, Paola protagonizó la parada más increíble del partido con un pie salvador tras un remate ajustado de Isabel a la derecha. Fati Villar comenzaba a ganar protagonismo en el partido, y eso siempre es buena noticia para el San Pablo. Un disparo de la uruguaya que impactó directamente en el palo izquierdo de la portería se convirtió en la advertencia más peligrosa de las ibicencas.

Pero no habría más avisos. La charrúa recuperó en línea de tres cuartos y colocó el cuero en la escuadra izquierda, firmando un gol de bella factura para enmarcar el 1-0 en Es Viver. El tanto fue precedido de otra maravillosa jugada, esta vez entre Fati y Lucía, muy activa en el partido, que desvió Alba, segundos antes del tiempo muerto solicitado por David Márquez.

Una exhibición de goles

Tras la pausa técnica, Paola volvió a meter una mano salvadora precedida de un disparo al larguero de Patri, que estuvo a punto de establecer la igualada. Sin embargo, Fati no quería complicaciones innecesarias. Un latigazo desde cerca del medio del campo colocó el 2-0 y enmarcó otra actuación para la galería de la uruguaya antes del descanso.

La segunda mitad no comenzó diferente al final de la primera, ya que Larissa y Fati, una vez más, pusieron a prueba a Alba, que fue una de las mejores de las cacereñas. La portera, sin embargo, no pudo evitar el tercero, que embocó Lucía Serrano a pase de una Fati que ya era la mejor jugadora una semana más.

Las turquesas se encontraban muy cómodas sobre la cancha y lograban mantener la amplia renta durante el transcurso de una segunda mitad más tranquila y menos eléctrica que la primera. Y con la calma, llegó la creatividad. Robertinha condujo la pelota por la banda izquierda y, con una bella vaselina, materializó el gol más bonito del partido y el 4-0 en el electrónico.

No mucho más feo fue el quinto, tras una pared entre Fati y Gema, que devolvió de tacón a la uruguaya para lograr otro hat-trick para su cuenta particular. Marta tuvo sendas ocasiones para recortar distancias en el bando visitante, pero Tati Baquero, que tuvo unos minutos en el segundo periodo, dejó sellada la portería con varias paradas meritorias. La gran actuación de la portera pitiusa fue la antesala del cuarto y quinto tanto de Fati, que colocaron el definitivo 7-0 en el marcador de un partido que no dio para más.