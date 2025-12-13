El Class Sant Antoni, a por la cuarta victoria consecutiva

El Class Bàsquet Sant Antoni intentará conseguir este domingo la cuarta victoria consecutiva en el Grupo Este de la Segunda FEB en el curso 25-26. Los isleños visitan al CB Zaragoza (18 horas / LaLiga+) con el reto de firmar su mejor racha de resultados de la presente temporada en la Liga y, además, miran de reojo el liderato en solitario. De momento, arrancarán la undécima jornada de la fase regular en tercera posición, empatados a triunfos y derrotas (7-3) con el Amics Castelló y el Proinbeni UPB Gandía (primero y segundo de la clasificación, respectivamente).

Los baleares quieren sacar tajada este fin de semana en el que hay enfrentamientos entre sus rivales directos. El Amics Castelló se verá las caras con el Bueno Arenas Albacete, cuarto clasificado de la competición. Mientras, el Proinbeni UPB Gandía tendrá un duelo complicado ante el CE Bàsquet Llíria, quinto en la tabla. Pero el conjunto de Josep Maria Berrocal deberá hacer los deberes y ganar en el Pabellón Siglo XXI si quiere que la jornada sea redonda.

Contra el Amics Castelló, al que los isleños vencieron entre semana, el Class protagonizó tres primeros cuartos muy buenos, pero se dejó ir en el último, algo que molestó mucho a Berrocal. El técnico ha marcado, desde el primer día, una línea de exigencia máxima y es lo que traslada a sus jugadores, que disputarán el tercer partido en ocho días.

«El desplazamiento más difícil de la temporada»

El preparador de los sanantonienses manifestó que se medirán a un «buen rival» que tiene «jugadores de talento y experiencia». «Además, es un viaje muy complicado. Probablemente sea el desplazamiento más difícil de la temporada, por la distancia y por el día en el que jugamos, que será un domingo por la tarde y se hará muy largo. Venimos de una racha de tres victorias, estamos mejorando, pero en esta Liga nadie se puede relajar, como se demostró en el último cuarto frente al Castellón. Cualquier rival es complicado y hay que jugar los 40 minutos», declaró el técnico catalán.

«Vamos a por la victoria», sentenció Berrocal, que espera tener a todos sus jugadores disponibles. Porque en los últimos dos encuentros no pudo contar con Jeff Solarin debido a temas burocráticos. Una baja sensible teniendo en cuenta que el estadounidense estaba protagonizando muy buenas actuaciones y se estaba viendo la mejor versión del alero desde su llegada a Sant Antoni.

El Zaragoza es actualmente el décimo clasificado con un balance de cuatro victorias y seis derrotas. Viene de perder en el derbi aragonés frente al Lobe Huesca La Magia (92-77), en el que se les cortó una racha de tres triunfos consecutivos.

Con una plantilla de buenos jugadores, los zaragozanos cuentan en sus filas con uno de los máximos anotadores de la conferencia. Se trata de Johnatan Zhao, que acumula 182 puntos en 10 partidos (a una media de 18,2 por encuentro). Del mismo modo, en la plantilla aragonesa figura Eduard Gatell, que aparece en ‘ranking’ de mejores reboteadores (suma 7,2 capturas por duelo). Y también cuenta con el tercer mejor asistente del Grupo Este: Óscar Miguel Alvarado (casi 6 por enfrentamiento). Además, el Zaragoza está entrenado por Víctor Rubio Estarlich.