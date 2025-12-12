El Trasmapi HC Eivissa quiere resurgir ante el Base Oviedo

El Trasmapi HC Eivissa tendrá una nueva oportunidad para volver a la senda del triunfo este sábado a las 20 horas en su visita a la cancha del Base Oviedo, correspondiente a la jornada 14 de la División de Honor Plata. El conjunto de Geno Tilves quiere olvidar la hecatombe del pasado fin de semana ante el Burgos (27-39) y sumar su segundo triunfo consecutivo como visitante.

Y es que si a un dato se pueden aferrar los pitiusos es al que refleja su desempeño fuera de la isla: un total de cuatro victorias y dos derrotas que le ubican como el tercer mejor visitante de la categoría, con un partido menos. Los ibicencos lograron romper la mala dinámica que arrastraron durante el mes de noviembre en Pontevedra, al imponerse 30-34 al Club Cisne, en un encuentro que volvió a relucir las virtudes del Trasmapi.

Geno Tilves analizó el encuentro del próximo sábado en la previa del partido: «Es una de las visitas más complicadas ya que es una de las pistas más duras de la categoría y donde todos los equipos están sufriendo». El técnico quiso destacar la «solidez defensiva y el contraataque» del Base Oviedo, además de la «verticalidad, el lanzamiento exterior y los buenos pivotes que tiene».

«El acierto en los lanzamientos y cometer el menor número de pérdidas no forzadas» son dos de las claves que Tilves considera fundamentales para vencer este sábado. Sobre todo, «recuperar la versión de los últimos partidos fuera, donde se ha jugado con concentración y sin cometer errores no forzados», será crucial -en palabras del preparador naranja- para que el Trasmapi HC Eivissa se lleve una victoria en la cancha de un herido Base Oviedo que solo ha conseguido una victoria en los últimos seis enfrentamientos.